Álvaro Sanz no deja la política por el momento: será el número 2 de IU en las elecciones de Aragón del 8F

El histórico dirigente de Izquierda Unida Aragón, el ejeano Álvaro Sanz, anunció ya hace unos meses su intención de dar un paso al lado y dejar la primera línea de la política. De hecho, no se presentó a la reelección como coordinador autonómico de la formación, un puesto que ocupa ahora Marta Abengochea, la candidata a las elecciones anticipadas de la comunidad del próximo 8 de febrero. En cambio, Sanz sí que irá en los puestos de salida de la coalición con el movimiento Sumar, como número 2 en la circunscripción de Zaragoza, escoltando a la nueva líder de IU.

El movimiento Sumar, que no está registrado como partido, no aparece hasta el número 4, lugar en el que irá su portavoz en Aragón, Pepe Paz. “Reafirmamos nuestro compromiso con una propuesta política de izquierda sólida, que aglutine la esperanza de voto frente a unas derechas que están vendiendo el territorio, desmantelando los servicios públicos y comprando un discurso de odio y exclusión”, ha señalado este lunes Abengochea, candidata a la presidencia.

Zaragoza es, en estos momentos, la única provincia donde IU tiene representación, la que ha venido ocupando en los dos últimos años Álvaro Sanz, diputado autonómico desde 2019. Antes, también fue diputado durante varios meses en el Congreso de los Diputados, donde relevó a Chesus Yuste (CHA), tras ir ambas formaciones dentro de la coalición Izquierda Plural en los comicios del año 2011. Ahora, IU aspira al menos a mantener a su diputado por Zaragoza, que tiene en la capital aragonesa su mayor bastión de votos, y que en este caso pasaría a manos de Marta Abengochea.

En esta provincia, Marga Deyá, quien fuese número 2 del propio Sanz en mayo de 2023, ocupa el tercer puesto y Nerea Marín, diputada en la DPZ, cierra los cinco primeros nombres por Zaragoza, en una candidatura que incluye en puestos más bajos a otros nombres como Elena Tomás (7), portavoz de ZeC en el ayuntamiento de la capital, o Alberto Cubero, exconcejal de esa formación, que ocupa uno de los últimos lugares de la papeleta, en una presencia más simbólica. Rubén Giménez y María Milián lideran, por su parte, las listas de IU y el movimiento Sumar en Teruel; y Vicente Guerrero y María Pilar Callén hacen lo propio en Huesca.

Cabe recordar que, tras dos semanas de contactos y conversaciones, finalmente la izquierda a la izquierda del PSOE no logró aunar una candidatura única y se presentará por separado. Por un lado, IU junto al movimiento Sumar, en una papeleta en la que no entró finalmente Podemos (que estará liderado por María Goicoechea) tras exigir, desde Madrid, el número 1 por Zaragoza. La tercera candidatura será la de Jorge Pueyo, actual diputado de CHA en Sumar Aragón en el Congreso de los Diputados, cargo que dejará en las próximas semanas.