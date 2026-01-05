Aragón arranca el año con la incidencia de la gripe en descenso por tercera semana consecutiva

Nochevieja y Año Nuevo han quedado atrás y Aragón enfrenta ahora la útlima festividad navideña, el día de Reyes, con la buena noticia de que la incidencia de la gripe continúa a la baja por tercera semana consecutiva. Los primeros siete días de 2026 la tasa ha sido de 100,7 casos por 100.000 habitantes, lo que supone un descenso frente a los 127,2 casos que se registraron en la semana del 22 de diciembre. Se ratifica así que la comunidad aragonesa ya ha dejado atrás el primer pico de contagios de la temporada, pues en la semana del 15 de diciembre se regisraron 346,9 casos.

La incidencia de la primera semana del año varía según la provincia, y en las tres ha descendido. Del 29 de diciembre al 4 de enero, en Huesca se han registrado 151,1 casos por 100.000 habitantes frente a los 172,6 de los siete días anteriores. En Zaragoza han sido 91,5 mientras que en la semana del 22 de diciembre fueron 113,5 y, en Teruel, 83 casos frente a los 149,8 que hubo a final de año.

La semana del 29 de diciembre es, por tanto, la tercera en la que los casos de gripe bajan en la comunidad. Con todo, la incidencia continúa por encima del umbral basal de la temporada, que está fijado en 59,6 casos por 100.000 habitantes y que es el que marca el momento en el que la gripe es epidemia. Fuentes sanitarias informaron hace siete días de que Aragón había superado el primer pico de contagios de esta temporada, aunque deslizaron que podría haber un segundo, sobre todo al no haber terminado las festividades navideñas.

Asimismo, las tres provincias aragonesas se encuentran en nivel 2 de riesgo, de acuerdo con el protocolo de escenarios de riesgo y recomendaciones frente a la gripe del Gobierno de Aragón. Ello implica reforzar las medidas preventivas, y se presta especial atención a la vacunación, una medida todavía más importante en el momento actual de Navidad por los encuentros sociales son constantes.

Asimismo, continúa vigente la orden del consejero de Sanidad, José Luis Bancalero Flores, publicada el 26 de noviembre de 2025 en el Boletín Oficial de Aragón (BOA), relativa al uso de mascarillas. Así, es obligatoria para los profesionales de centros sanitarios y sociosanitarios y altamente recomendable para los pacientes. Además, se aconseja su uso a todos los usuarios en general en espacios cerrados con aglomeración de personas.

Desde Saniad recuerdan que la vacunación es una de las principales herramientas para prevenir posibles complicaciones y reducir los ingresos hospitalarios por gripe, especialmente en personas con factores de riesgo. También se recomienda mantener medidas básicas de prevención, como la correcta higiene de manos, el uso de mascarilla (sobre todo en caso de tener síntomas respiratorios), la ventilación adecuada de los espacios cerrados y la reducción de contactos sociales cuando sea posible, con el objetivo de proteger a las personas más vulnerables.