Aragón ha gastado 23,44 euros por habitante para llamar a la suerte en la lotería del Niño: esta es la provincia que más juega

La lotería del Niño no despierta tantas pasiones como la celebrada el 22 de diciembre. Pero en Aragón tiene fieles devotos que aguardan la mañana del día de Reyes con más ilusión que los más pequeños de la casa. En la comunidad se han vendido más 157.950 billetes para el sorteo, lo que supone una inversión de 31.590.000 euros, es decir, 23,44 euros por habitante.

Por provincias, la que más consignación tiene por habitante es Teruel, con 35,24 euros y 4,78 millones de euros en total, seguida de Huesca con 5,97 millones y 26,11 euros por persona, y de Zaragoza, con 21,19 euros por persona y 20,84 millones en total, según informa la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (Selae).

La comunidad aragonesa es la séptima con más consignación por habitante, por detrás de Asturias, Castilla y León, La Rioja, Valencia, País Vasco y Cantabria, y también está por encima de la media nacional, que se sitúa en 18,77 euros por habitante.

Esas son las cifras de consignación, pero los datos de ventas definitivos se conocerán poco antes del inicio del sorteo, cuando las administraciones hayan informado a la Selae de los décimos que han conseguido vender y los que devuelven a la sociedad estatal.

Respecto a las ventas del año pasado, para el sorteo del Niño de 2025 se vendieron en Aragón billetes por 28.314.420 euros, es decir, 21,05 euros por persona. Los turolenses jugaron 30,73 euros, los oscenses 25,81 y los zaragozanos 18,55.

La gran ganadora el año pasado fue la comarca de Belchite, en la que el segundo premio dejó el segundo de la lotería dejó 750.000 euros en una zona en la que ya había tocado hace diez años. Un premio de consolación que se suma a una buena racha de la provincia de Zaragoza que ha sido agraciada con el gordo de este sorteo en nueve ocasiones -siete en la capital, una Épila y otra Calatayud- y Teruel en tres -dos en la capital y una en Alcañiz-. El primer premio nunca ha caído en Huesca.

El sorteo extraordinario de El Niño, que se celebrará el próximo 6 de enero en el salón de sorteos de Loterías y Apuestas del Estado, en Madrid, a las 12.00 horas, por el sistema de bombos múltiples, repartirá 770 millones de euros en premios, con un primero de dos millones de euros por serie (200.000 euros al décimo). El segundo premio de este sorteo, el segundo más importante de la Lotería Nacional, está dotado con 750.000 euros (75.000 al décimo) y el tercero con 250.000 euros (25.000 al décimo).

El total de la emisión es de 1.100.000.000 de euros (55 millones de décimos) y se distribuye el 70 % de la misma en premios.