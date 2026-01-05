Azcón defiende su "legitimidad moral" para pedir elecciones a Sánchez tras el adelanto electoral en Aragón
Azcón considera que la falta de presupuestos y de mayoría parlamentaria son suficientes para adelantar las elecciones generales
El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha cuestionado la decisión del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, de insistir en agotar la legislatura, que no ve como "una buena noticia", tras la carta remitida a los militantes socialistas, y ha defendido que la situación política actual debería conducir a la convocatoria de elecciones generales.
Azcón ha hecho estas declaraciones durante una visita a la caseta de la campaña de concienciación para la adopción del Centro Municipal de Protección Animal de Zaragoza donde, preguntado por dicho asunto, ha advertido de que en política "no todo vale" sino que tiene que haber "reglas democráticas y límites".
En este sentido, ha puesto como ejemplos que no contar con una mayoría parlamentaria ni poder aprobar unos presupuestos debería llevar a "una profunda reflexión" al Partido Socialista, y con estos mismos ejemplos ha asegurado que él tiene "legitimidad moral" para poder pedirle un adelanto electoral al presidente del Gobierno.
El líder del Ejecutivo aragonés ha asegurado que el PSOE está "acosado por sus problemas de corrupción" y por “los acosos sexuales que ha habido dentro de sus propias filas” y ha considerado que "que el presidente del Gobierno quiera seguir agarrándose al poder no es una buena noticia para este país".
Azcón ha incidido en que Sánchez actúa "pensando en sus intereses" y no en los de "los aragoneses ni los españoles" y ha defendido que "el sentido común llevaría a que se convoquen unas elecciones en España", especialmente cuando no existe una mayoría suficiente para gobernar.
En este contexto, ha recordado que esa fue la decisión adoptada en Aragón, lo que, a su juicio, otorga al ejecutivo autonómico "la legitimidad moral" para pedir al presidente del Gobierno que convoque elecciones "cuando no se aprueba un presupuesto" y "cuando no se tiene una mayoría en las Cortes".
