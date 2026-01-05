Balance laboral con matices: de la euforia de Azcón a las advertencias sindicales y empresariales

El Gobierno de Aragón y los agentes sociales coinciden en aplaudir la favorable evolución que ha tenido el mercado laboral a lo largo de 2025, con 2.344 parados menos y la creación de casi 14.169 empleos. Todos lo valoran en positivo, pero con lecturas distintas sobre lo que viene ahora. El Gobierno autonómico cree que los datos son la antesala del “pleno empleo”, mientras que la patronal Cepyme advierte de que la temporalidad y la rotación siguen marcando la contratación. Los sindicatos UGT y CCOO, por su parte, ponen el foco en reforzar las políticas activas y en mejorar la calidad del empleo, los salarios y la jornada para que la recuperación se traduzca en mejores condiciones de vida.

El presidente de la comunidad, Jorge Azcón, ha calificado los datos de “históricas” y como “uno de los mejores regalos de Reyes” por su traducción directa en personas que han encontrado empleo. Con esta inercia, ha agregado, Aragón está “prácticamente a pleno empleo” y se ha mostrado convencido de que, si se mantiene la tendencia, la comunidad alcanzará pronto ese objetivo.

En la misma línea, el director general de Política Económica del Gobierno de Aragón, Javier Martínez, ha contextualizado que diciembre suele ser un mes positivo para el empleo y ha destacado el descenso mensual de 268 personas (-0,5%) como parte de un patrón estacional. No obstante, ha insistido en que “el dato que merece especial atención” es el interanual, remarcando que el cierre de 2025 es el mejor desde 2007 y que, además, se produce con una población activa mayor que entonces.

Desde su perspectiva, el principal desafío del mercado laboral aragonés empieza a desplazarse. Sin dejar de ser importante la creación de empleo, ha señalado que cobra fuerza el problema de cubrir vacantes por falta de perfiles, un síntoma de cercanía al pleno empleo en una economía dinámica, con movilidad laboral e incorporaciones también ligadas a la inmigración.

Cepyme pide políticas estables

Desde el ámbito empresarial, Cepyme Aragón comparte la lectura positiva del ciclo, pero pone el acento en la calidad y la estructura de la contratación. Subraya que en 2025 aumentó el número de contratos firmados y que diciembre cerró con 35.444, un 12,3% más. Aun así, alerta sobre la persistencia de la temporalidad y la rotación, señalando que solo una parte reducida se corresponde con indefinidos a tiempo completo. Su presidenta, María Jesús Lorente, ha reconocido que la reforma laboral ha cambiado la forma de contratar, pero advierte de que “no ha cambiado la realidad del mercado”, porque hay más personas que llegan a firmar más de un contrato en un mismo mes.

A la vez, ha valorado como señal relevante el repunte de la contratación juvenil y lo vincula al “efecto tractor” de inversiones anunciadas en 2025, que estarían reforzando la retención de talento joven, aunque insiste en acompañarlo con políticas estables que impulsen empleo más sólido y con recorrido.

La visión de los sindicatos

Los sindicatos, por su parte, han coincidido en la evolución favorable de los grandes indicadores, pero han reclamado no dar por cerrados los problemas de fondo. Para UGT Aragón, con empresas que reclaman mano de obra, siguen siendo esenciales las políticas activas de empleo para casar oferta y demanda, con diagnósticos más finos del perfil de las personas desempleadas y una orientación eficaz.

UGT también liga la mejora del mercado laboral a una agenda de ampliación de derechos -reducción de jornada y subida del SMI- y destaca la negociación en marcha de un nuevo acuerdo para el empleo y la negociación colectiva, con mejoras salariales reales y un reparto más equilibrado de beneficios, incorporando incluso por primera vez un apartado sobre vivienda. En su lectura del cierre de año, subraya el componente de género (tres de cada cinco personas en desempleo siguen siendo mujeres) y observa con atención el comportamiento sectorial, con retrocesos en industria y construcción frente a mejores datos en servicios.

En el caso de CCOO Aragón, el sindicato pone el foco en que la cifra de paro de diciembre es la más baja al cierre de un año desde 2007 y que la afiliación marca el mejor dato de un mes de diciembre en la serie, lo que confirmaría un mercado “sólido y dinámico” influido también por la campaña navideña. Sin embargo, Comisiones insiste en que 2026 debe servir para abordar déficits persistentes: reforzar recursos del Inaem y la orientación —especialmente para desempleo de larga duración— y corregir fenómenos como el subempleo y la parcialidad involuntaria.

Además, CCOO defiende que la reforma laboral ha consolidado avances estructurales en estabilidad, pero considera imprescindible seguir mejorando salarios y avanzar en la reducción de jornada (hasta 37,5 horas en 2026 sin merma salarial), alertando de que la pobreza laboral y el encarecimiento de la vivienda pueden neutralizar parte del progreso si no se acompaña el buen dato de empleo con mejores condiciones de vida y trabajo.