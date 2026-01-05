El Consorcio de Transportes estrenará el nuevo eje oeste del autobús metropolitano de Zaragoza "a principios de 2026"

El gerente del Consorcio de Transportes del Área Metropolitana de Zaragoza (CTAZ), Javier Jiménez, valora muy positivamente el resultado que están dando las nuevas líneas de bus del entorno de la capital aragonesa, en un mapa concesional que está incompleto a falta de un eje estratégico que es clave en el futuro de la movilidad del anillo exterior de la ciudad. Se trata del corredor oeste, que asegura que estará en funcionamiento "a principios de 2026".

“Con la puesta en servicio el 7 de enero de la renovada línea 510 a La Muela y la nueva línea a Épila, la 511, el nuevo mapa concesional se habrá implantado en su totalidad en los corredores norte, este y sur. El corredor oeste, por su complejidad, se implantará en su totalidad a principios de 2026”. Así lo ha asegurado en declaraciones a EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, a la hora de analizar las tareas pendientes en un mapa concesional que, en su opinión, está dando un buen resultado y está inmerso en una evolución ascendente.

“En las líneas del nuevo mapa concesional cuya implantación progresiva se viene realizando desde septiembre de 2024, la comparativa del periodo analizado arroja una evolución claramente positiva: de 2.260.923 viajeros, antes del inicio de la implantación, hemos pasado a 2.535.779 en 2025, lo que supone casi 275.000 viajes más y un crecimiento global que supera el 12%. Este aumento se observa de forma generalizada y confirma que el transporte metropolitano está ganando peso como opción real para los desplazamientos cotidianos”, apunta Jiménez, quien también subraya que "el crecimiento es especialmente visible en los corredores norte y oeste".

Así, el gerente del CTAZ destaca que en el corredor norte, "la línea 111 es un caso representativo: tras el refuerzo de expediciones y las mejoras de accesibilidad, registra un incremento del 78% de viajeros", mientras que en el eje oeste, en la carretera de Logroño, con una implantación del nuevo mapa concesional todavía incompleta, "el incremento es aún más intenso porque, además del refuerzo de líneas existentes, se han incorporado líneas de nueva creación como la 619, Zaragoza–Alagón–Pedrola, y la 620, Zaragoza–Alagón, que suman aproximadamente 80.000 viajeros adicionales, reflejando la necesidad de estos servicios que antes no se ofrecían”

“El Consorcio tiene como prioridad prestar un servicio público seguro, eficiente y accesible, y la implantación del nuevo mapa responde a esa estrategia: mejorar cobertura, reforzar los corredores con más movilidad y hacer la red más comprensible para el usuario. La evolución de la demanda se explica, sobre todo, por medidas de explotación: refuerzos de expediciones, mejoras de regularidad y ajustes de tiempos para asegurar la puntualidad. La fiabilidad es determinante: cuando el usuario percibe que el servicio funciona y se puede planificar, aumenta la utilización recurrente”, destaca en su análisis de los resultados del primer año de explotación del nuevo mapa concesional del área metropolitana de Zaragoza.