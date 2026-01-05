Derivaciones de operaciones quirúrgicas: estas son las ocho clínicas privadas de Aragón que optan al concurso millonario del Salud

El Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón ya tiene sobre la mesa el nombre de las clínicas privadas que se han presentado al contrato del nuevo acuerdo marco para derivar operaciones de la sanidad pública a la privada con el fin de reducir las listas de espera.

Según la documentación pública, las empresas que se han postulado para hacerse con alguno de los lotes de cirugías son ocho: QuironSalud, Viamed, Clínica Ginecólogica de Zaragoza, Montpellier, el grupo Hernán Cortés, Clínica Montecanal, hospital Vithas Valencia Turia y Alianza Médica Leridana.

Sus nombres se conocieron el pasado 3 de diciembre, cuando se abrieron los sobres de la documentación administrativa. En aquel momento, se le requirió a alguna de las clínicas que tenía que subsanar algunos errores en la documentación si querían optar a la licitación y, finalmente, el 9 de diciembre se dio el ok a todas las empresas tras realizar los cambios.

Siete empresas optan a los tres lotes ofertados por el Salud (cirugía menor, cirugía mayor ambulatoria y hospitalización con cirugía mayor), mientras que la Clínica Ginecológica de Zaragoza tan solo se postula para el lote 2, es decir, el que contempla la cirugía mayor ambulatoria.

El valor estimado del contrato del Salud para derivar operaciones, formalizado y publicado el pasado mes de noviembre, es de 35 millones de euros. El acuerdo marco tendrá una duración de cuatro años -es una prórroga del anterior- y se hace indispensable para el Ejecutivo autonómico ante las cifras de listas de espera y la ausencia de medios personales y materiales suficientes para reducir las demoras.

El coste de la licitación por lotes es la siguiente: las operaciones de cirugía menor se han licitado por un valor estimado de 540.700 euros; las de cirugía mayor ambulatoria, por más de 11.122 millones; y las que requieren hospitalización y/o cirugía mayor ambulatoria por cerca de 23 millones son las de mayor valor.