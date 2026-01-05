De una histórica del PAR al exlugarteniente del Justicia: estos son los nombres que acompañarán a Tomás Guitarte en las elecciones del 8F en Aragón

Teruel Existe y Aragón Existe han presentado esta mañana sus candidaturas a las elecciones autonómicas del próximo 8 de febrero en un acto ante el Palacio de la Aljafería, en el que han estado presentes los candidatos de los primeros puestos por cada una de las tres provincias, y en el que han tomado la palabra los cabezas de lista por Teruel, Huesca y Zaragoza.

En ese sentido, Tomás Guitarte, actual portavoz en las Cortes y exdiputado en el Congreso, será el candidato nuevamente a la presidencia desde la provincia de Teruel, donde la marca de la España Vaciada tiene su principal nicho de voto y donde obtuvo sus tres diputados actuales, que de hecho son los que repiten. Así, Guitarte estará escoltado, como en mayo de 2023, por Pilar Buj, exsecretaria de CCOO Teruel, y Joaquín Moreno, alcalde de Utrillas. Jorge Santafé y Beatriz Redón completan la circunscripción.

Por Zaragoza, provincia en la que la marca, en este caso Aragón Existe, aspira a expandir sus fronteras, el candidato será Raúl Burillo y la número dos Carmen Herrero, alcaldesa de Maluenda e histórica dirigente del PAR que fue fichada por Teruel Existe el pasado verano. Los tres siguientes puestos serán para Conrado Molina, Katya Frinnette y el exlugarteniente del Justicia de Aragón, Francisco Javier Hernández. En Huesca, los cinco primeros puestos los ocuparán Valero Aguayos, Daniel Ferraz, Raquel Marco, Raúl Lardiés y Ana Felisa Torrijo.

"Dos partidos diferentes"

El actual portavoz del GP Aragón-Teruel Existe en las Cortes, Tomás Guitarte, candidato número uno de la lista por Teruel ha explicado que Teruel Existe y Aragón Existe “son dos partidos diferentes” por lo que para el votante las papeletas en Huesca y Zaragoza serán las de Aragón Existe y de Teruel Existe para Teruel pero que “vamos unidos en una coalición porque compartimos absolutamente todos sus principios ideológicos y planteamientos de actuación”.

Guitarte, quien es también el candidato de la coalición a presidir el Gobierno de Aragón, ha señalado que la fuerza de esa coalición se “ve representada en estas candidaturas” que muestran “la fuerza de este proyecto político que aspira a representar a todos los aragoneses” y que aúna “juventud con experiencia, mundo rural y urbano, y capacidad de gestión contrastada”, y “sobre todo, pasión por el territorio”.

Ha resumido los “principios básicos” de la coalición que son, en primer lugar “la limpieza y la transparencia política”; también la “vertebración territorial” de la comunidad para que “lleguen las oportunidades a todos los territorios”; igualmente la “defensa a ultranza de los servicios públicos, y que sean unos servicios públicos de calidad, porque además son los únicos que llegan a todo el territorio” destacando en especial la atención a “la sanidad, la educación, la dependencia y, en este momento especialmente, la vivienda”.

Raúl Burillo, candidato número uno por Zaragoza, ha incidido en la defensa de los servicios públicos, afirmando que para ello es necesario que “Aragón cuente con una buena financiación autonómica” que no pueden depender de “partidos que no tienen vinculación real con Aragón” y ha manifestado que “ahí es donde es necesaria la presencia de un proyecto como el nuestro que se preocupa verdaderamente por los aragoneses”. Ha pedido olvidarse de la polarización “que no se preocupa por los intereses de los aragoneses” sino que obedece a peleas de otros partidos con objetivos nacionales.

Por su parte, Valero Aguayos, que lidera la lista por Huesca, ha indicado que “este proyecto quiere ser la casa de todos los aragoneses” y se ha referido luego al proyecto para el Altoaragón para el que ha adelantado que tienen “planes en vivienda, un nuevo Plan Pirineos que incluya todo tipo de desarrollos, y medidas para desestacionalizar el turismo”, así como otros proyectos “que iremos desgranando a lo largo de la campaña”.