Las líneas de bus del área metropolitana de Zaragoza disparan su uso antes de la llegada de las grandes inversiones

Una de las apuestas estratégicas del Gobierno de Aragón en esta legislatura como es la puesta en marcha de las nuevas líneas de autobús del área metropolitana de Zaragoza empieza a dar resultados. Sus nuevos recorridos, frecuencias y mejoras del servicio se están viendo respaldados con los resultados del uso y, sobre todo, experimenta un significativo incremento en su primer año en funcionamiento con una expectativa de crecimiento motivada por la implantación de grandes inversiones en el anillo exterior de la capital aragonesa.

Así, antes incluso de que proyectos como los de Microsoft, Samca o las ampliaciones de Amazon Web Services, entre otros muchos, se hagan realidad, las líneas de bus metropolitanas que están llamadas a absorber la futura clientela que serán los trabajadores que estas inversiones muevan ya están incrementando su demanda. En todos los corredores que ha diseñado la DGA y cuando algunos de estos macroproyectos, como el de la nueva planta de Inditex en Malpica, ya están implantados y funcionando.

En términos generales, según los datos oficiales facilitados por el Consorcio de Transportes del Área Metropolitana de Zaragoza (CTAZ), "las líneas ya puestas en funcionamiento suman 2.535.779 viajeros", frente a "los 2.260.923 que contabilizó en el mismo periodo del año anterior". "El incremento es de casi 275.000 viajes y supone una subida global del 12,1%", aseguraron.

En su análisis detallan que "el crecimiento se concentra, sobre todo, en los corredores donde se han aplicado medidas operativas concretas: más expediciones, ajustes de horarios y una programación más orientada a la regularidad y la puntualidad". "En la práctica, la mejora de la oferta y de la fiabilidad del servicio está contribuyendo a captar nuevos usuarios y a incrementar la ocupación en las líneas con mayor demanda", aseguran desde el CTAZ, que atribuyen el aumento a la mejora de los servicios que se prestan.

Una autobús de la línea 700. / EL PERIÓDICO

Lo que es incontestable es que el incremento se da de forma generalizada en todos los lotes en funcionamiento. Aunque de los cuatro analizados destacan dos, los que cubren actualmente el corredor de la carretera de Huesca y los que se localizan en el eje de la carretera de Logroño. El primero, el denominado lote 1 que representa la línea 111 y que une Zaragoza con Villanueva de Gállego y San Mateo, se ha disparado con un crecimiento del 78% en solo un año.

En el caso de esta línea, el autobús ha pasado de mover a 68.357 pasajeros a llegar a los 121.720 viajeros actuales, un incremento de más de 53.000 usuarios (+78%) en el mismo periodo comparable que coincide con el refuerzo aplicado a la oferta con el nuevo mapa, "que ha supuesto un aumento de expediciones y, con ello, una mejora de la accesibilidad del servicio para desplazamientos cotidianos".

La segunda que destaca, en términos cualitativos, es el lote 4, donde la línea 611 que cubre el eje Casetas-Pinseque, ha experimentado un incremento del 32% y desde el CTAZ aseguran que se han incorporado viajeros “nuevos” en Alagón y Pedrola. Este lote concentra el mayor crecimiento relativo y es esta línea 611 la que más ha aumentado su uso al pasar de 21.274 viajeros a 28.187 un año después.

"Además, este lote incorpora un factor que explica parte del impulso: las líneas de Alagón y Pedrola son de nueva creación, de modo que aparecen viajeros que antes no estaban en la red, porque el servicio, tal y como existe ahora, directamente no existía dentro del Consorcio de Transportes del Área de Zaragoza, lo que demuestra la necesidad de estas nuevas líneas dado su importante uso actual", afirmaron desde el CTAZ.

El eje de la N-2

Otro de los ejes que más crecen en términos cuantitativos es el Lote 2, que representa el servicio que se presta en el corredor de la N-2 y que incluyen tres líneas diferentes, la 211, 213 y 214. En global el aumento es del 18%. Las tres juntas sumaban un total de 289.597 hace un año y ahora transportan a 341.037 viajeros, más de 50.000 usuarios de ganancia en solo doce meses de diferencia.

"En este caso, además del refuerzo de expediciones, se han introducido ajustes de tiempos de recorrido y programación orientados a garantizar la puntualidad, un factor clave para consolidar el uso recurrente del transporte público en corredores de alta demanda".

Por último, el eje que representa el lote 3, que incluye las líneas 411, 412 y 413 dentro del corredor de la autovía A-2 y la A-23 y su entorno, está consiguiendo aumentar la demanda sin estar todavía concluida su transformación, lo que da buena cuenta del empuje que tiene para la demanda el incremento de la actividad en estos ejes del área metropolitana. En su caso, los tres recorridos ya están contabilizando 186.783 viajeros, lo que significa que hay casi 16.000 usuarios más que los 171.073 que había hace un año, un 9% de crecimiento significativo.

"Además, el lote se encuentra todavía en fase de cierre del despliegue: se acaba de poner en marcha la L410 de Cuarte de Huerva, con refuerzo de expediciones para alcanzar una frecuencia de 20 minutos los días laborables", explicaron desde el CTAZ, que además tiene previsto que "el 7 de enero entren en servicio las nuevas líneas vinculadas a La Muela (L510) y Épila (L511)". Con ellas, el lote quedará por fin completo.

"Con el nuevo mapa todavía en proceso de completarse en algunos ámbitos, los datos disponibles apuntan a una tendencia de crecimiento sostenido en las líneas ya implantadas. La combinación de más oferta, mejor ajuste de horarios y mayor fiabilidad del servicio está contribuyendo a aumentar el uso del autobús metropolitano en el entorno de Zaragoza", han analizado desde el Consorcio de Transportes.

Aunque no incluye las expectativas de crecimiento que se pueden dar en los próximos años con la implantación de muchas de las inversiones millonarias anunciadas que se ubicarán en el anillo exterior de Zaragoza. Este revulsivo, que pondrá a prueba también la capacidad del mapa concesional desplegado entorno a Zaragoza, pondrá a prueba también la capacidad de absorción de una oferta de transporte público que probablemente deba reforzarse en algunos de estos recorridos que ya están creciendo antes de la puesta en funcionamiento de estos grandes centros de trabajo.