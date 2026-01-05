El paro baja en 2.344 personas en 2025 en Aragón hasta los 48.454 desempleados

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 2.344 personas en 2025 en Aragón en relación al año anterior (-4,6%) hasta los 48.454 desempleados tras un descenso del 0,6% el último mes del año respecto a noviembre (268 parados menos), según datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Con la bajada del último año, se acumulan ya 5 ejercicios consecutivos de descensos en el desempleo en la región.

Este número total de desempleados es la cifra más baja al cierre de un año desde 2007. Desde el inicio de la serie histórica comparable, en 1996, el paro ha bajado la mayoría de los años en Aragón (18 veces) mientras que ha subido en 11 ocasiones, siendo el descenso del último año la bajada más pequeña desde 2024.

En cuanto a sexos, el año cerró con 29.586 mujeres desempleadas, 1258 menos que el año precedente y 18.868 hombres sin empleo, un descenso de 1086 en el número de parados en el último año. En 2025, el paro entre los jóvenes menores de 25 años aumentó, con 135 parados más y el desempleo entre las personas de 25 o más años se redujo en 2479 desempleados.

En el último mes del año, el paro bajó en Servicios, 238 menos (-0.71%); Sin empleo anterior, 186 menos (-3.55%); Agricultura, 66 menos (-3.46%), mientras que se incrementó en Construcción, 127 más (+4.91%); Industria, 95 más (+1.81%)

Al cierre del mes, los sectores con más parados son Servicios (33503), Industria (5334), mientras que los sectores con menos desempleados son Agricultura (1841), Construcción (2716), Sin empleo anterior (5060).

Por comunidades autónomas, el desempleo bajó el año pasado en todas las regiones salvo en País Vasco (+54). Las comunidades con la mayor reducción fueron Andalucía (-51782) Comunitat Valenciana (-25560) y Cataluña (-11959) frente a La Rioja (-202) y CEUTA (-722), en el lado contrario.

Contratación

El número de contratos firmados en Aragón en 2025 aumentó un 12,3% durante el año hasta registrar 35.444 en diciembre. En cuanto al tipo de contratos, los indefinidos aumentaron un 8,8% hasta los 11.072 contratos y los temporales aumentaron un 14% hasta sumar 24.372 contratos en el último mes del año.

Del número de contratos registrados al cierre del año, el 68,76% fue temporal (frente a un 63,88% del mes anterior) y un 31,24%, indefinidos (el mes precedente fue un 36,12%).

Datos del mes de diciembre

El desempleo se redujo en diciembre en 268 parados respecto al mes precedente. Desde 1996, el paro en diciembre ha bajado en diciembre la mayoría de veces en Aragón (21 veces) mientras que ha subido en 8 ocasiones, siendo el descenso del último mes la bajada más pequeña desde 2003.

En cuanto a sexos, de los 48.454 desempleados registrados en diciembre, 29.586 fueron mujeres, 563 menos (-1,9%) y 18.868, hombres, lo que supone un aumento de 295 en el número de desempleados respecto al mes anterior (+1,6%).

En diciembre, el paro entre los jóvenes menores de 25 años bajó, con 155 parados menos que a cierre del pasado mes (-3,2%), mientras que el paro de las personas con 25 años y más se redujo en 113 desempleados (-0,26%).

El paro bajó en todas las provincias, siendo la mayores caídas en Huesca(-179), Zaragoza(-72), Teruel(-17).

CataLuña (+1.860), País Vasco (+948) y Galicia (+459) fueron las comunidades en donde más creció el número de desempleados, mientras que Andalucía Comunitat Valenciana y Madrid en donde menos, con retrocesos de 12.271, 2.173 y un 1.504, respectivamente.