El 'plan b' de la cabalgata de Reyes de Teruel si empeora el temporal: sus Majestades recibirán a los niños en el Centro de Ocio

El Ayuntamiento de Teruel ha informado de que, en caso de que la Cabalgata de Reyes no pueda salir por cuestiones meteorológicas, sus Majestades de Oriente recibirán a los niños de la ciudad en el Centro de Ocio de la Plaza Domingo Gascón de la capital. No obstante, el consistorio ha anunciado que si la situación meteorológica no empeora, la Cabalgata se celebrará según lo anunciado.

La cabalgata contará con alrededor de 500 participantes, 17 carrozas con música, 10 grupos a pie, zancudos y 40 vehículos, entre ellos efectivos de la Guardia Civil, Policía Local, Policía Nacional y Bomberos.

El primer tramo, que discurrirá desde las 17.30 horas por las calles Tirso De Molina y Santa Eulalia, se desarrollará sin música ni ruidos, a petición de la Asociación Autismo Teruel, con el objetivo de facilitar la participación de menores sensibles al ruido.

El recorrido continuará por la carretera de Alcañiz, Ronda Dámaso Torán, Ambeles, viaducto nuevo, Miguel Servet, José Torán, avenida Ruiz Jarabo, Playa de Aro, calle Barcelona y las avenidas Aragón y Sagunto, para cruzar de nuevo el viaducto nuevo hasta la Ronda de Ambeles.

Los Reyes Magos serán recibidos a las 17.00 horas en el barrio del Carmen, en la entrada del nuevo ascensor urbano; y durante el desfile se repartirán 3,5 toneladas de caramelos, 25 kilos de piruletas, 60 kilos de carbón dulce y miles de regalos adquiridos por el Ayuntamiento de Teruel.

Imagen de archivo de la llegada de los Reyes Magos a Monzón, en el tren. / AYUNTAMIENTO DE MONZÓN

Los Reyes Magos llegarán a Monzón en tren si la nieve lo permite

Sus Majestades los Reyes Magos llegarán a la estación de tren de Monzón, como es tradicional, el día 5 de enero, a las 18.45 horas, donde serán recibidos por el alcalde, Isaac Claver, acompañado de los concejales, quien les hará entrega la llave de la ciudad para que puedan dejar sus regalos a los niños montisonenses.

La organización de los actos de recibimiento está pendiente de la previsión meteorológica, que anuncia posibles precipitaciones en forma de nieve, por si hiciera falta realizar alguna modificación, ha informado el Consistorio montisonense.

La compañía del mago Civi Civiac, un año más, será la encargada de animar el recibimiento real en la estación y la posterior cabalgata, que llevará a Sus Majestades de Oriente a la plaza Mayor por la calle Calvario, plaza Aragón y calle Juan de Lanuza. Una vez en sus tronos dirigirán unas palabras a los niños y mayores antes de iniciar el reparto de los regalos que han traído.

El concejal de Fiestas, ha destacado que "es un día muy especial e ilusionante para los más pequeños, sobre todo, ya que esperan la llegada de los magos de Oriente impacientes".

Por ello, han ideado una cabalgata tradicional pensando en que los más pequeños, "los verdaderos protagonistas", puedan disfrutar de la presencia de Melchor, Gaspar y Baltasar en Monzón.

Ha pedido también a los montisonenses que se abriguen ya que la previsión meteorológica para este lunes apunta a bajas temperaturas y posibles precipitaciones en forma de nieve.

Como es habitual, los Reyes Magos también visitarán las residencias Riosol y Torrefuentes, centro Reina Sofía, Selgua y Conchel y, un año más, los pajes recogerán las cartas y los chupetes de los niños en una carroza durante el desfile.

Al finalizar la cabalgata, los Reyes Magos se desplazarán al Auditorio San Francisco para entregar regalos a los niños de los padres que así lo han solicitado.