El Gobierno de Aragón mantiene activada la alerta debido a la nieve y el intenso frío y pide precaución al volante

El Gobierno de Aragón mantiene el Plan Especial de Protección Civil por Fenómenos Meteorológicos Adversos (Procifemar) en fase de alerta ante la continuidad del episodio de nevadas y bajas temperaturas, y las posibles afecciones que pueda generar en carreteras, municipios y servicios en distintos puntos de la comunidad autónoma.

Durante esta pasada noche se han registrado incidencias puntuales en el tránsito de vehículos pesados, lo que ha motivado la restricción temporal de circulación en varias carreteras de la red nacional. En concreto, se han limitado los tránsitos en la N-234 (entre Calamocha y el límite provincial de Zaragoza, y entre Calatayud y el límite provincial de Soria); así como en la N-211 (entre Alcañiz y Fraga). A estas horas, el tráfico se encuentra normalizado en todas estas vías.

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha confirmado a primera hora de este lunes que la situación en las carreteras está tranquila. Por las carreteras principales no hay ningún problema y donde sí hay que extremar las precacuciones es por las carreteras secundarias de Teruel, que mantienen activado el nivel rojo, y en la A-202, que sigue en amarillo: "En principio no se esperan grandes inconvenientes. Al final no ha nevado tanto como parecía y las carreteras están controladas. La mañana está siendo tranquila", explican desde la DGT.

En la red secundaria, se han producido incidencias puntuales por placas de hielo, especialmente en zonas altas de la Sierra de Albarracín, con afectaciones en localidades como Pozondón, Orihuela del Tremedal, Bronchales y Noguera. En el Pirineo, durante la noche también se han registrado incidencias aisladas en la red secundaria, principalmente en las comarcas de Jacetania y Sobrarbe, que actualmente han sido normalizadas. Además, a primera hora de la mañana se reportaron placas de hielo en la A-129, en la Sierra de Alcubierre. En cuanto a accidentes, se registraron dos salidas de vía relacionadas con placas de hielo: un turismo en el cruce de la A-1415 con la N-211, en Gargallo (Teruel); y un camión cisterna de transporte de sal en Val de San Martín (A-211, Campo de Daroca, Zaragoza).

En ninguno de los dos incidentes se han producido heridos. El Gobierno de Aragón recuerda que se mantendrán fríos intensos durante los próximos días y que, en determinadas zonas, podrían producirse nevadas. Por ello, el mensaje sigue siendo el de prudencia y extrema precaución al volante, especialmente en la red secundaria y en zonas de montaña. Se recomienda informarse a través de los canales oficiales y seguir las indicaciones de Protección Civil.

Los pronósticos meteorológicos se han cumplido y la borrasca Francis ya se ha dejado notar en Aragón con nevadas desde primera hora de este lunes, lo que provoca ya afecciones en casi una decena de vías de la comunidad autónoma. Las principales complicaciones se concentran en la red de carreteras de la provincia de Zaragoza, seguida por Huesca y, de momento, tan solo hay una vía afectada en Teruel.

Según han comunicado fuentes de la Guardia Civil, hay nueve carreteras afectadas en total en las tres provincias. En Zaragoza, están afectadas por el temporal la AP-2 a la altura de La Almolda, la A-2 a la altura de Ariza, la A-23 en Paniza, la N-211 en Playas de Chacón, la N-234 en Daroca y la N-330 en Mainar. En Huesca, de momento, está afectada la AP-2 en Candasnos y la A-2 en Fraga. Y en Teruel, la N-234 a la altura de Calamocha.

La Dirección General de Tráfico (DGT) también ha informado que se debe ciruclar con precaución y con la prohibición de adelantar vehículos pesados la N-211 en Zaragoza. De la provincia de Zaragoza, fuentes de la Guardia Civil concretan que está algo afectada por placas de hielo la A- 202, de Calatayud a Nuévalos, pero se puede circular.

A mitad de mañana está prevista una comparecencia del delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, para informar de la situación de las carreteras con el paso de la borrasca.

Así se encuentra la A-2 a la altura de Ariza / DGT

Las carreteras de la provincia de Teruel, sin incidencias

El operativo de vialidad invernal de la Diputación de Teruel (DPT) se ha desplegado este lunes desde las 07.00 horas, sin que se hayan registrado incidencias destacadas en las carreteras de titularidad provincial. La única incidencia es el corte para camiones de la A-1511 entre Santa Eulalia y Bronchales y se ha establecido la limitación para el resto de vehículos a 60 kilómetros por hora, ha informado la institución provincial.

Las 22 rutas de la DPT abarcan principalmente la Sierra de Albarracín, el Matarraña, el Maestrazo, Gúdar y Fortanete así como la zona de Camarena, Valacloche y Torrija y Abejuela, en la comarca Gúdar-Javalambre, en convenio con ayuntamientos y comarcas.

En estas zonas, las precipitaciones no han sido copiosas y se estiman en un máximo de 5 centímetros de espesor, aunque las bajas temperaturas hacen que la nieve se transforme rápidamente en hielo por lo que las máquinas se dedican a retirar la nieve y sobre todo a echar sal para evitar en lo posible la formación de placas de hielo.

Resto de España

El temporal de nieve afecta a 27 carreteras en el inicio de la mañana de este lunes, siete de ellas de la red principal, y ya se han cerrado al tráfico cinco vías entre distintos puntos kilométricos, que están en nivel negro, ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT).

En la red principal, la que presenta mayores complicaciones es la A-4 a la altura de la localidad madrileña de Pinto, que se encuentra en nivel amarillo en ambos sentidos, con restricciones temporal de velocidad a 60 km/h y restricción a vehículos pesados.