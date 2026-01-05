Radiografía de las listas de espera en Aragón: estas son las dos especialidades que han mejorado sus cifras y la que peor tendencia ha tenido

El Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón seguro que le ha pedido en su carta a los Reyes Magos que las listas de espera quirúrgica en la comunidad se reduzcan todavía más en 2026. El deseo, eso sí, ha sido enviado antes de conocerse los datos de diciembre (se publican este mes), cuando tuvo lugar la huelga de médicos de cuatro días en la sanidad pública que afectó, directamente, a las cirugías programadas. Se llegaron a suspender más de 800 operaciones.

En noviembre, 5.437 aragoneses esperaban una operación desde hace más de seis meses. A la espera de conocer las cifras del último mes del año, es innegable que durante 2025 ha habido dos especialidades que han mejorado considerablemente sus números: Oftalmología y Cirugía General. Atendiendo al portal web donde el Salud publica los datos de listas de espera, en enero de 2025 Oftalmología registraba 1.762 pacientes en situación de demora de más de seis meses. En noviembre (último registro), la cifra había bajado a 514 personas. Es decir, 1.248 menos respecto a comienzo de año.

Oftalmología ha mantenido durante once meses una tendencia de bajada, que comenzó en febrero (1.369 pacientes), siguió en marzo (1.180), en abril (942), en mayo (708), en junio (461) y en julio (308 pacientes), cuando alcanzó su registro más bajo. La espera en Oftalmología se elevó durante el verano, fruto de las vacaciones y del cierre de camas, pero en cualquier caso no se ha vuelto a las cifras de comienzo de año y el último dato de noviembre deja la demora de seis meses en 514 usuarios.

Una operación en los quirófanos del Servet, en una imagen de archivo. / GOBIERNO DE ARAGÓN

En el caso de Cirugía General, la especialidad inició 2025 con 765 aragoneses pendientes de una hora desde hacía más de medio año y en noviembre eran 436. Es decir, 329 menos. Del mismo modo que Oftalmología, la tendencia de Cirugía General ha sido a la baja desde que comenzará el año, cuando alcanzó su dato más alto con las citadas 765 personas. La demora bajó en febrero (663), en marzo (587), repuntó ligeramente en abril (633), pero volvió a bajar en mayo (536) y junio (485), para crecer tras el verano, como es habitual. Pero lejos de los 765 pacientes de enero.

El gran caballo de batalla de las demoras

Por otro lado, Traumatología sigue siendo el caballo de batalla de las listas de espera en Aragón. Es la especialidad que más pacientes aglutina, con 1.820 personas en noviembre, por lo que bajar las cifras es complicado. Aun así, también ha tenido mejoras durante 2025 como, por ejemplo, alcanzar el hito de bajar de los 2.000 pacientes, un dato muy elevado con el que Traumatología inició el año (registró 2.249 pacientes en enero y 2.109 en febrero).

En marzo se logró descender a 1.957 personas, en julio se llegó a las 1.830 y en noviembre, después de volver a superar los 2.000 pacientes en julio, el último dato es de 1.820 aragoneses pendientes de una operación en Traumatología desde hace más de seis meses. La cifra más baja de demora en esta especialidad.

Analizando el resto de especialidades con más esperas, Urología destaca por ser una de las que más ha incrementado su lista quirúrgica. Empezó 2025 con 433 pacientes pendientes de una operación y en noviembre eran 597. Entre medio, su dato más bajo fueron los 401 usuarios de marzo, pero todo lo demás han sido cifras altas y que, desde agosto, han estado por encima de los 500 usuarios.

También Otorrinolaringología ha mantenido las cifras altas durante el año, siempre por encima de los mil pacientes en sus listas de espera -en agosto tuvo más de 1.200- salvo en noviembre, que consiguió bajar a 936. Otra especialidad que se ha mantenido con cifras elevadas, por encima de los 500 pacientes, es Neurocirugía, que apenas ha variado sus cifras a lo largo de 2025