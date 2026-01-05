Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los Reyes Magos visitan las estaciones de Aramón y recogen las cartas de los niños en plena nieve

Tras recorrer las pistas esquiando esta mañana, Panticosa acoge esta tarde la tradicional bajada de antorchas, uno de los actos más esperados de la programación navideña

Los Reyes Magos visitan las estaciones de Aramón y recogen las cartas de los niños en plena nieve. / ARAMON

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Zaragoza

Sus Majestades los Reyes Magos han visitado este lunes por la mañana las estaciones del Grupo Aramón, donde han recorrido las pistas esquiando y han recogido las cartas de los más pequeños en una jornada especialmente pensada para las familias que están disfrutando de la Navidad en la nieve.

La programación navideña continuará esta tarde con uno de sus momentos más emblemáticos: la tradicional bajada de antorchas en Panticosa, una cita muy esperada por esquiadores y visitantes. Este espectáculo ya se celebró el pasado sábado, 3 de enero, en la estación de Cerler, congregando a numerosos asistentes.

Las estaciones del Grupo Aramón viven estas fechas unas Navidades blancas, con buenas condiciones de nieve y una intensa agenda de actividades para todos los públicos, que se prolonga durante las fiestas.

