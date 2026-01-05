Seis muertos por ahogamiento en Aragón en 2025, cuatro menos que el año anterior

Aragón registró en 2025 la muerte de seis personas por ahogamiento en espacios acuáticos, cuatro menos que el año anterior. Las 472 muertes por ahogamiento contabilizadas en España en 2025 convierten este año en el segundo peor desde 2015, aunque solo representa un fallecimiento más que en el año anterior, si bien consolida una tendencia preocupante para la Federación de Salvamento y Socorrismo (RFESS).

El 'Informe Nacional de Ahogamientos' (INA), hecho público este lunes, refleja que más de la mitad de los fallecidos por ahogamiento en los espacios acuáticos españoles en 2025 eran mayores de 45 años y en la mayoría de casos no había un socorrista durante el incidente.

El cierre del año viene marcado, además, por un dato especialmente preocupante: en diciembre de 2025, 31 personas murieron por ahogamiento, lo que demuestra que el riesgo no desaparece fuera del verano, sino que se mantiene activo durante todo el año, subraya el informe.

La cifra de ahogamientos supera en un punto a la del año anterior y constituye la segunda más alta de la serie histórica, solo después de 2017, desde que la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo comenzara a realizar estos informes hace once años, con un total de 4.600 muertes contabilizadas.

Más de la mitad de los fallecidos, a partir de los 45 años

La población adulta y en edad avanzada es la más vulnerable a estos accidentes, ya que la mitad de los ahogamientos se concentran en personas mayores de 45 años. Aquellos con mayor riesgo se sitúan entre los 65 y los 74 años, seguidos de los mayores de 75.

El escenario más frecuente en los ahogamientos son las playas, con más de la mitad del total, seguidas por los ríos, con 88 muertes; las piscinas, con 49, y otros espacios acuáticos como embalses, canales o puertos, el resto.

Con respecto a la vigilancia, el informe señala que 422 muertes sucedieron en lugares que carecían de socorrista o en los que su atención no era activa en el momento del incidente. Tan solo en 52 de los casos sí había una vigilancia adecuada.

Además, el informe indica que el 81,5 % de los ahogamientos fueron sufridos por hombres frente a un 18,5 % por mujeres y que 392 de los fallecidos eran de nacionalidad española.

Medio centenar de menores ahogados en 2025

El informe destaca que 47 menores de edad han perdido la vida por ahogamiento (10% del total), lo que remarca la necesidad de mantener una supervisión constante y llevar a cabo una "educación preventiva desde la infancia", según la RFESS.

Para la Federación, este tipo de muertes podrían evitarse "con una mayor conciencia social del riesgo", así como prolongando la presencia de socorristas y profesionales de la seguridad acuática durante todo el año.

Asimismo, insiste en la necesidad de que la formación a dichos profesionales se mejore y actualice, tanto como sus condiciones laborales.

Andalucía, a la cabeza por tercer año consecutivo

Por tercer año consecutivo, Andalucía es la comunidad autónoma con más ahogamientos no intencionales, con 81 muertes, seguida de Canarias, con 75; la Comunidad Valenciana, con 65; Galicia, con 54, y Cataluña, con 53 fallecidos. Por detrás aparecen Castilla y León (31), Baleares (26), País Vasco (14), Castilla-La Mancha, la Región de Murcia y Cantabria (13 cada una), y Asturias (11).

Las cifras más bajas se registran en Aragón (6), la Comunidad de Madrid (5), Navarra y La Rioja (4 cada una), Extremadura (3) y Melilla (1).