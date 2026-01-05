Este ha sido el punto de Aragón más frío con -11,3 ºC

La nieve ha llegado por unos minutos a Zaragoza y, aunque no ha cuajado, ha sobresaltado a los zaragozanos ya que no están acostumbrado a ver caer copos de nieve con asiduidad.

Si en Zaragoza ha llegado a nevar, aunque sea poco, eso significa inequívocamente que en otros muchos puntos de la comunidad lo ha hecho y, sobre todo, que se han helado de frío.

La tercera temperatura más baja registrada en toda España se ha vivido en Aragón... y no ha sido de madrugada, sino a las 9.00 de la mañana y se ha registrado en la estación de la AEMET que se encuentra en el pico La Raca, en Astún, a más de 2.200 metros de altitud.

Le sigue en Aragón Cerler, que a la misma hora ha registrado -9,3 ºC, y le siguen Formigal y Panticosa. Pero alejándose del Pirineo oscense, el triángulo del frío ha vuelto a hacer honor a su nombre.

Este enclave, situado entre Calamocha, Teruel y Molina de Aragón (Guadalajara), ha vivido temperaturas de hasta -30 ºC, y un pueblo que está cerca de Calamocha ha sido el que esta noche más frío ha pasado en Aragón.

En Fonfría (Teruel) se registraron -4,5 ºC en la medianoche, pero a las 6.10 de la mañana todavía ha sido más baja: -7,2 ºC. Para colmo, se han registrado rachas de viento de 33 kilómetros por hora, lo que ha bajado la sensación térmica.

En Zaragoza capital, la temperatura mínima ha sido de 1,5 ºC y se ha registrado a las 9 de la mañana tanto en la estación de la AEMET de Valdespartera como en la del aeropuerto.