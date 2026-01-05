El sistema sanitario de Aragón se debilita mientras crece el malestar de los profesionales sanitarios

Hace tiempo que las grietas del sistema público aragonés comenzaron a agrandarse. En el último año, las movilizaciones sanitarias se han convertido en una acción casi rutinaria para denunciar desde la privatización del servicio hasta las demoras en las citas de Atención Primaria, entre otras flaquezas que tienen como causa, no exclusiva pero sí de peso, la falta de profesionales. El Gobierno de Aragón ha tomado medidas extraordinarias como contratar a estudiantes sin el mir, pero el déficit persiste y este parche solo cubre de forma temporal un problema que vuelve a estar entre los grandes retos de la comunidad para este 2026.

El año pasado arrancó con la vuelta de las protestas por la falta de profesionales sanitarios a Ejea de los Caballeros, donde ya en diciembre se habían movilizado los vecinos para defender una sanidad pública «de calidad y digna».

Manifestación de los vecinos de las Cinco Villas en defensa de una sanidad rural digna, en febrero de 2025. / Rubén Ruiz

En febrero volvieron a manifestarse, esta vez a las puertas de La Aljafería y ya hastiados porque el Gobierno de Aragón planteara soluciones «tirita»a la escasez de personal como la contratación de estudiantes sin el mir. Desde la consejería de Sanidad han insistido en que la medida busca resolver de forma temporal un problema acuciante y han hecho hincapié en que «la prioridad es contratar a profesionales con la especialidad».

Mas hay quienes se han mostrado contrarios a esta solución «parche» y a lo largo del año han sumado a esta crítica otras como la falta de escucha a los profesionales sanitarios en la reorganización de las urgencias de tarde en Zaragoza.

Tanto fue el malestar que en marzo se produjo una oleada de dimisiones de coordinadores de centros de salud y el portavoz del PSOE, Iván Capri, solicitó la dimisión del consejero José Luis Bancalero. Pero el líder sanitario aseguró que no daría un paso atrás y la situación desembocó en una huelga a final del mes contra el «decretazo».

En mayo, Bancalero y los sindicatos médicos llegaron a un acuerdo y el nuevo modelo de urgencias de tarde se estrenó este diciembre, en plena epidemia de una gripe que esta temporada se ha adelantado y ha dejado múltiples contagios.

Pero la calma duró poco tiempo. Zanjadas las críticas a la modificación del Real Decreto, el foco volvió a otros puntos débiles del Salud como unas listas de espera «infinitas» aun cuando los últimos datos de Sanidad apuntan a una reducción consecutiva de las mismas en los últimos meses. Pero que haya miles de pacientes a la espera de una operación desde hace más de seis meses no gusta a muchos usarios, como tampoco lo hace que para aliviarlas haya que derivar operaciones a clínicas privadas.

Por todo ello, los aragoneses salieron a la calle en noviembre en defensa de la sanidad pública. Además, los TCAE (Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería) y los TSS (Técnicos Superiores Sanitarios) pararon su actividad para reclamar mejoras en sus condiciones.

Los médicos se concentran a las puertas de la consejería de Sanidad durante la huelga de diciembre. / Jaime Galindo

El año cerró con una huelga estatal de médicos de cuatro días para rechazar el borrador del Estatuto Marco del ministerio, que en Aragón concluyó con más de 830 operaciones suspendidas y reclamos de los profesionales a la consejería sobre las condiciones laborales y económicas. Pero no hubo encuentro entre las partes y la comunidad se enfrenta ahora a unas elecciones que no van a hacer reblar a los sindicatos médicos, según indicaron ellos mismos. Y mientras pasa el tiempo, las grietas se agrandan.