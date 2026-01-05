Estas son las listas electorales completas de todos los partidos de Aragón para el 8F

Los partidos políticos que concurren en las elecciones autonómicas anticipadas del próximo 8 de enero en Aragón ya han hecho públicas sus candidaturas, que serán publicadas oficialmente en el Boletín Oficial de Aragón (BOA) el próximo miércoles, 7 de enero.

Desde el Partido Popular a Podemos han dado a conocer los nombres clave de sus listas, algunas con más sorpresas y cambios que otras, y en todas ellas con el objetivo de las ocho fuerzas con representación en las Cortes de Aragón (PP, PSOE, Vox, Teruel Existe, Chunta Aragonesista, Izquierda Unida, Podemos y el PAR) de repetir su presencia en el Parlamento aragonés en la próxima legislatura. Pese al adelanto electoral, los actores que se presentan a las elecciones son los mismos que en 2023, al no fraguar ninguna coalición electoral que agrupara a los distintos partidos políticos en la misma papeleta.

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, repite como cartel electoral del PP. / GOBIERNO DE ARAGÓN

El PP confía en el liderazgo de Jorge Azcón

Esta es la lista del PP por Zaragoza: Jorge Azcón Navarro, Mar Vaquero Periánez, Ramón Celma Escuín, María Navarro, Octavio López, Lorena Tabanera (independiente), Javier Rincón, Elena Allué de Baro, José Luis Bancalero, Claudia Pérez, Fernando Ledesma, Susana Cobos, Juan Pablo Artero, Susana Gaspar, Luis José Arrechea, Mercedes Muñoz, Alberto Baños, María Jesús Sariñena, Luis Grasa, Ana María Jarque, José Mateo, María Elena Bondía, Jorge Cuartero, Elena Lacalle, Miguel Ángel Francés,Rebeca Naudín, Francisco Javier bernal, Raquel Coscolla, Ángel Noé Latorre, Ana Cristina Sáinz, Miguel García, Pilar Villanueva, lejandro De la mata, Natalia Chueca y José Manuel Aranda.

La consejera de Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, Carmen Susín, lidera la lista por Huesca, seguida por Roberto Bermúdez de Castro, Ester Artieda, Gerardo Oliván, María José Vicente, Antonio Ignacio Romero, Lucía Baruquer, José María Giménez, María Blanca Puyuelo, José Antonio Lagüens, Blanca Mónica Galindo, Álvaro Domec, Sandra González, José Pedro Sierra, Irene lópez Nerín, José Ignacio Gramún, Lorena Orduna e Isaac Claver .

En Teruel, Silvia Casas es la primera de la candidatura, seguida por Jesús Fuertes, Ana Marín, Javier Domingo, Tomasa Hernández, Miguel Ángel Navarro, Pilar Borraz, Luis Carlos Marquesán, Anabel Fernández, Mario Latorre, Sheila Serrano, Felipe Perales, Emma Buj y Manuel Blasco.

La candidata del PSOE a las elecciones de Aragón, Pilar Alegría. / PSOE

El PSOE afronta el 8F con el regreso de Pilar Alegría a Aragón

En la lista del PSOE por Zaragoza, la líder del PSOE Aragón contará con Darío Villagrasa como número dos y Teresa Ladrero como número tres. En cuarto lugar, el portavoz de la Ejecutiva socialista, Jesús Morales, seguido por Carmen Dueso, Jorge Pastor, Beatriz Sánchez, Óscar Galeano, Mónica Iglesias Prieto, José Ángel Calvo Ayora, Juana Tere Guilleme, Abraham Martínez, Pilar Pérez, Francisco Lorente, Ana María Arellano, David Felipe, Sandra Marín, Eduardo Cariñena, Mercedes Pérez, José Manuel Salazar, Pilar Capdevilla, Joaquín Alconchel, Erica Fuertes, Santos Navarro, Elena Gavín, Javier del Cerro o Natalia Soledad Álvarez. Javier Tolosa, Gabriela García, Andrés Picazo, Pilar Bernad, José Miguel Achón, Sacarleth Castillo, Rubén Martínez y la conocida abogada feminista Altamira Gonzalo, que cierra la lista de forma simbólica.

En Huesca, lidera Fernando Sabés, seguido por la diputada Lorena Canales, Marcel Iglesias Cuartero, María Rodrigo, Carlos Dueso, Begoña Dorado, Iván Carpi, Olvido Moratinos, Juan José Latre, Tania Soláns, Roberto Cacho, Sonia Labrador, Carlos Allué, Elena Casaus, Sergio Gambau, Isabel Manglano, José Manuel Bielsa y Yolanda Castello.

En la candidatura del PSOE por Teruel, Rafa Guía es el cabeza de cartel, seguido por su vicesecretaria general y portavoz del partido en la provincia, María Ariño, Pedro Polo, Maricarmen Soler, Carlos Ros, Alba Sánchez, Óscar Librado, María Pilar Castellano, Luis Vicente Lasmarías, Irene Quintana, Francisco Javier López, Celia Trullén, Tomás Manuel Zafón y Fátima Rodríguez.

El portavoz de Vox, Alejandro Nolasco, en una reciente sesión plenaria en las Cortes. / CORTES DE ARAGÓN

Vox se queda con el mismo líder para el 8F

A pesar de los rumores que señalaban a que en Vox buscaban un sustituto a Alejandro Nolasco, él será el cartel electoral de la formación de extrema derecha, y seguirá liderando la lista por Teruel. En esta candidatura le siguen Aroha Rochela, Carlos Javier Andreu, Sandra Martínez, Joaquín Buj, Pilar Loma, Jesús Lanzuela, María Calle, Javier Alfonso, María Teresa Soriano, José Manuel Martínez, Gemma Carmen Marine, Sergio Insa y Bárbara Alastuey.

En la lista por Zaragoza, sigue liderando Santiago Morón, seguido por la presidenta de las Cortes de Aragón, Marta Fernández, y por Javier Alonso, Carmen Rouco, Luis Biendicho, Ana Pardo, Juan Vidal, Ana Pilar González, José Antonio Soláns, Arancha Echeverría-Torres, Jesús García, Eva Torres, Carlos Rodrigo, Virginia Gallizo, Germán Sanz, Isabel Gracia, Alfredo Llop, Isabel Calzada, Vicente Gallastegui, Pilar Delgado, Jorge Sádaba, Sara Ballesteros, Ángel Boned, Alejandra Bernardino, Francisco Berna, Elisabet Carballo, Ángel Rico, Montserrat Piñol, Marcos Laborda, Montserrat Gómez, Joaquín Lizada, Sara Castillo, Gregorio Gimeno, María Pilar Montejo y Christian Laviña.

En la provincia de Huesca lidera la candidatura el diputado autonómico David Arranz, seguido por Aránzazu Simón, Sergio Marco, María Lorena García, José Luis Rubió, Beatriz Oliván, Francisco Casarrubio, Marta Moreno, Jaime Benjamín Ballarín, Ana Belén Barón, Carlos Bermejo, Dobroslava Georgieva, Héctor Quintilla, Eva María Nuez, Sergio López, Erica Gracia, Francisco Mayo y María Jesús Montañés.

Tomás Guitarte será el cabeza de cartel de nuevo en Aragón. / TERUEL EXISTE

Teruel Existe aspira a mantenerse y consolidar el proyecto en Aragón

En la coalición Aragón-Teruel Existe todavía no han compartido sus listas completas, pero este lunes han presentado su candidatura a las puertas del Palacio de la Aljafería, sede de las Cortes de Aragón.

Por Teruel, Tomás Guitarte liderará la candidatura y será el cabeza de cartel aspirante a la Presidencia del Gobierno de Aragón. Le siguen Pilar Buj, Joaquín Moreno, Jorge Santafé y Beatriz Redón.

En la lista de Aragón Existe por Zaragoza, liderará Raúl Burillo, seguido por Carmen Herrero (histórica del PAR), Conrado Molina, Katya Frinnette Reynoso y Javier Hernández (quien fuera Lugarteniente del Justicia de Aragón, Ángel Dolado).

Por Huesca, la candidatura de Aragón Existe estará liderada por Valero Aguayos, seguido por Daniel Ferraz, Raquel Marco, Raúl Lardiés y Ana Felisa Torrijo.

El diputado de CHA en Sumar en el Congreso, Jorge Pueyo, este martes en rueda de prensa. / CHUNTA ARAGONESISTA

Jorge Pueyo liderará a CHA el 8F

Jorge Pueyo, diputado de CHA en el Congreso de los Diputados dentro del grupo de Sumar, será el candidato electoral de CHA para el 8f. En la lista electoral por Zaragoza le siguen Isabel Lasobras, Miguel Jaime, María del Carmen Bozal, Adrián Tello, Isabel Nelida, Diego Percebal, Marina Rodríguez, Rafael Lumbreras, Julia Cortes, José Miguel Domínguez, Mª del Carmen Chamorro, Rafael Luis Rubio, Ana Isabel Lasierra, Ismael Tornos, María Liena Palacios, Octavio Oliva, Basilia Torres, Luis Javier Egea, María Pilar Martín, Fabio Pérez, María Pilar Bernado, Iván Colás, Concepcoón García, Darwin Mauricio Enríquez, María Lucía Insa, Alberto Ruesca, Lúa Abuera, Jon Ander Royo, Noelia Sánchez Gil, Raúl Gascón Calavia, Mª Victoria Calzada, Julio Andía, Ruth Esperanza Orduz y Bizen Fuster.

Por Huesca, lidera Verónica Villagrasa, seguida por Mascún Ariste Campos, Laura Climente Laín, José Luis Parra Pascau, Nuria Ortega Gambau, José Miguel Ferrer Montes, Lola Giménez Banzo, Roberto Serrano Lacarra, Nuria Latre Rodríguez, José Antonio Pueyo Mazana, Merche García Domínguez, Joaquín Betato Ceresuela (Estado Aragonés), Alegría Expósito Fumanal, Francisco Javier Guiu Benito (Recortes Cero), Inés Mur Lacoma, Enrique Barcos Barcos, Sonia Alastruey Alpín y Joaquín Palacín Eltoro.

En Teruel, lidera la candidatura Javier Carbó, seguido por Pilar Martín, Jorge Rodríguez, Pepa Nogués, Eduardo Alcutén, Cristina Marín, Germán Castel, Eva Julián, José Luis Boix, Mari Luz Luna, José Manuel Salvador, María Ansoleaga, José Ignacio Belanche y Concha Villamil.

Los tres primeros de IU por Zaragoza, Marta Abengochea, Álvaro Sanz y Marga Deyá. / JAIME GALINDO

Marta Abengochea y Álvaro Sanz lideran a IU por Zaragoza

La lista de IU por Zaragoza estará liderada por Marta Abengochea, que tendrá como número dos a Álvaro Sanz, diputado de la formación en las dos últimas legislaturas y excoordinador autonómico. Marga Deyá, quien fuese número 2 del propio Sanz en mayo de 2023, ocupa el tercer puesto y Nerea Marín, diputada en la DPZ, cierra los cinco primeros nombres por Zaragoza, en una candidatura que incluye también a Jesús García Usón, Elena Tomás, portavoz de ZeC en el ayuntamiento de la capital, seguida por Ricardo Arnedo Forcano, Elena García Juango, Juan Manuel Aragüés Estragués, María Rosa Magallón Botaya, José Ricardo Álvarez Domínguez, Raquel Tenías Barón, Saúl Esclarín Serrano, Carlota Vicente Alaya, Mohamed Yumani El Bechir, Marta Ruiz Bainés, Luis Miguel Lorente Tejada, Ana María Sanromán López, Arturo Espada Roda, María del Mar Eslava Vijuesca, Ángel Sanz Cintora, María Encarnación Bermúdez Granada, Enrique Tordesillas Aparicio, María Ascensión Rodríguez Beltrán, Antonio Tausiet Carlés, Irene Pilar Adiego Sevilla, Alberto Cubero Serrano, Sandra Sebastián Rincón, Jesús Lacasa Vidal, María Blasco Martín, Adolfo Barrena Salcés, Carmen Arduña Domingo, Raúl César Ariza Barra y María Isabel Aína Zarazaga.

En Teruel, encabeza la lista Rubén Giménez Castellot, seguido por María Milián San Nicolás, Daniel Palomo Espallargas, Sheyla Luna Marín, David Mansilla Lanzuela, Ester Rubio Martín, Nicolás López Sancho, Lidia Margarita Serrano Enseñat, Félix Rubio Ferrer, Ana Guevara Anguita, Pablo Cercós Sánchez, Ana Isabel Gimeno Pérez, Daniel Sancho Membrado y Amor Pascual Carceller.

Por Huesca, lidera la candidatura Vicente Guerrero, seguido por María Pilar Callén Ramón, Francisco Javier Sadornil Gutiérrez, Marina Sáez Alzuria, Jesús Fernando Pérez Navasa, María Ascensión Sesé Bescós, Luis Miguel Vinue Borao, Pilar Garcés Padial, Rubén Cabañas Aranda, Begoña Giménez Gabaldón, Salvador Noguero Gutiérrez, Carmen Sánchez Arenaz, José Ignacio Río Bailo, Mª Isabel Palacios Izquierdo, Joaquín Miguel Ruiz Gaspar, Patricia Carmen Delmás Moreno, Luis Arduña Lapetra, Mari Carmen Solano Rivera, Pedro Ángel Saila Puyal, María Rosario Bruned Salamero, Mario Pascual Burillo, Raquel Sagarra Garcés, Raúl Muñoz Rey, Mónica Fernández Del Egido, Daniel Isabal Rami, Antonia Piedrafita Ferrer, Sebastián Vilchez Herrador y Susana Rodríguez Sanjosé.

El presidente del PAR, Alberto Izquierdo, en una imagen de archivo. / JOSEMA MOLINA

El PAR busca mantenerse con Izquierdo como líder por Teruel

El Partido Aragonés intentará mantenerse en las Cortes con Alberto Izquierdo como cabeza de cartel y liderando la candidatura por Teruel.

Le siguen en la lista Cristina Navarro Alvira (Calamocha), hasta ahora directora del Instituto Aragonés de la Juventud, Ramiro Domínguez Bujeda (concejal del PAR en Alcañiz), Marta Sancho Blasco (alcaldesa de Alloza y diputada provincial), Carlos Gracia Mínguez (presidente de la Asamblea Municipal del PAR en Teruel), Noemí Abella Samper (Valderrobres), Daniel Úbeda Martí (alcalde de Albarracín y presidente de la Comarca Sierra de Albarracín), Elena Bosque Boix (alcaldesa de La Codoñera), Carlos López Latorre (alcalde de Peralejos), Yolanda Abad Martínez (alcaldesa de Torrijo del Campo), Santiago Anglés Ariño (alcalde de Castelserás), María Amparo Atienza Chisbert (alcaldesa de Alcalá de la Selva), Álvaro Jarque Cardona (alcalde de Bordón) y Yolanda Elena Moneva (concejala en Santa Eulalia).

En Zaragoza, el número 1 de la lista es Francisco Nasarre Sus (concejal en Zuera y consejero en la Comarca Central), seguido por Susana Garrido Alcober (concejala en Caspe), José Luis Frisa Gómez (Calatayud), María Olga Salas Allueva (Zaragoza), José Ángel Bolea Escartín (Zaragoza), Alicia Herrera Matilla (María de Huerva), Juan Carlos Agustín Oliva (concejal en Daroca), María Lina Hernando Peinado (alcaldesa de Mainar), Mario Blasco Jaca (Zaragoza), Erika Vázquez Sierra (Zuera), Cayetano Ramón Sanz (Zaragoza), Emilia Leonor Rodríguez Álvarez (Calatayud), Francisco Javier Lorente García (alcalde de Oseja y presidente de la Comarca del Aranda), Mónica García Gil (concejala Murillo de Gállego), José María Vijuesca Ledesma (alcalde de Añón del Moncayo), Thelma Marisela Fonseca Castillo (Zaragoza), Javier Lobera Burillo (Zaragoza), Isabel Olona Blasco (La Almolda), Gerard Montornés Pena (La Muela), Alicia Tremps Ginestet (concejala de Sástago), José Luis Arambillet Durán (Zaragoza), Cristina Cebollada Blasco (Munébrega), Daniel Fernández García (Utebo), María Jesús Guajardo Castejón (Zaragoza), Félix Ramón Pimpinela Capmartín (Épila), María Teresa Artaso Muñoz (Ejea), Benito Gómez Gómez (Zaragoza), Ana Isabel Montejano Marquina (alcaldesa de Retascón), Pablo Escanero Escanero (Zaragoza), Lidia María del Pilar Guerrero Larrodé (Zaragoza), Pablo Torres Bayo (María de Huerva), María Teresa Zárate Fernández (Zaragoza), Fermín Jorge Gracia Llanes (Zaragoza), María Rosario Gómez Puyoles (alcaldesa de Velilla de Ebro) y Clemente Sánchez-Garnica Gómez (Zaragoza).

Y en Huesca, lidera la candidatura María Ángeles Roca Llop (alcaldesa de Albelda), seguida por Javier Labat Latorre (alcalde de Abizanda), Susana Puyuelo (Barbastro), Francisco Villellas Laín (alcalde de Sariñena), María Eugenia Gabás Gállego (Huesca), Fernando Carrera Martín (Huesca), Elena Betés Fabos (concejala en Jaca), José Ramón Bruballa Grau (alcalde de Capella), Paula Teresa Llanas Ortega (Fraga), Luis Cosculluela Teruel (Aínsa-Sobrarbe), Raquel Betanzos Alonso (Sabiñánigo), Roberto Pañart Borruel (Barbastro), María Carmen Obis Matinero (alcaldesa de El Grado y vicepresidente de la Comarca de Somontano), Nelson García Ezquerra (concejal en Lanaja), Celia Carrera Ramón (alcaldesa de Loporzano), Javier Vilarrubí Llorens (concejal en Monzón), Manuela Losfablos Cebollero (Huesca), Jesús Sieso Solanas (Huesca).

María Goicoechea será la candidata de Podemos en las elecciones de Aragón / EL PERIÓDICO

María Goicoechea, candidata de Podemos Aragón

En Podemos Aragón, en coalición con Alianza Verde, María Goicoechea será la cabeza de cartel y número 1 de la formación por Zaragoza. Quien fuera la directora del Instituto Aragonés de la Mujer la pasada legislatura, estará seguida en la lista por el actual coordinador autonómico de Podemos Aragón, Ricard Mitjana, y por Raquel Najar, Leandro Eduardo Piragini Giella, Alicia Arteaga, Héctor Almazán, Pilar Gimeno, José María Chinchilla, Isabel Miguel, Carlos Barba, Paloma Sunias, Gary Wascar Estrada, Irene Moli, Manuel Arteaga, Sara PArdos, José Féliz Fernández, Aluna Aries, Lucas Rodríguez, Concepción Peral, Javier Salas, Bárbara Juliana, Miguel Ángel Pascual, Esmeralda Royo, Carlos Álvarez, Alicia Minguillón, José Abós, Begoña Bernad, Tomás Aragón, Amparo Bella, Diego Puente, Emilia Guillén,Juan Juny Romagueras, María Palasi, Francisco Latre y María Carmen Tejero.

Por Huesca, lidera la candidatura José Ángel Pérez, seguido por Ana Lucía Granell, Manuel Galiano, Ana Delgado, Vicente Oliver, María Pilar Usón, Ernesto Granell, Magdalena Esther Lapena, Carlos Arroyos, Beatriz Bello, Santiago Perbech, Marta de Santos, Luis Javier Sierra, Ivette Escandil, Ernesto Granell, Berta Lantero, Francisco Sanz y María del Carmen Linés.

Y en Teruel, el cabeza de lista es Rafael Esteban, seguido por María Pilar Prades, Alfredo Legaz, Beatriz Gómez, Jesús Catarecha, Eva María Molina, Andrés Pardo, María Montserrat, Mariano Carlos Navarro, María Isabel Gabriela Sanz, Patricio Fernández Silva, Olga Montañés, Jesús Campos y Manuela Díaz.