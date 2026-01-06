Aragón se consolida como sede de competiciones de invierno

Una temporada más, las estaciones aragonesas se preparan para un calendario lleno de eventos deportivos. Desde diciembre hasta marzo, en total Aragón acogerá cerca de 100 eventos deportivos de disciplinas como: freeride, freestile, snowboard, SBX, SX, esquí alpino y esquí de montaña, que reunirán a más de 4.000 deportistas de todas las edades.

El evento más multitudinario será la celebración de los Juegos Europeos de Invierno de Deporte de Empresa, que se disputarán del 4 al 8 de marzo en Jaca y en las estaciones de Astún y Candanchú. Esta cita, atraerá a más de 2.000 asistentes y deportistas de empresas de hasta 33 países. Participarán deportistas desde los 16 a más de 60 años en modalidades como: slalom y gigante masculino y femenino y slalom equipos en esquí alpino; en esquí nórdico, 5 y 10K femenino, 10 y 20K masculino, relevos 3x5 kilómetros femeninos y 3x10 km masculinos; en hockey, 6x6 y 3x3; en baloncesto, 5x5 y 3x3; y en fútbol sala y fútbol 7.Para las empresas, esta cita es una oportunidad única para para fomentar el trabajo en equipo yreforzar el sentimiento de pertenencia de sus trabajadores.

Por otro lado, Formigal y Panticosa acogerán también varios campeonatos a nivel nacional y autonómico. El 18 de enero, se disputará en Formigal el Trofeo Paco Maestro, que forma parte del calendario de la Real Federación Española Deportes de Invierno (RFEDI) y reúne a esquiadores de todo el país.

Más tarde, el 21 de febrero tendrá lugar el Terrain Fest, un evento en el que año tras año se dan cita grandes riders de freestyle nacional y europeo. Y del 28 de febrero y 1 de marzo, se celebrará la 2ª fase del Campeonato de España de Snowboardcross SBX y skicross SX en Formigal, donde participarán jóvenes de categoría U11 hasta U21, y el Campeonato de España de Esquí de Montaña en Panticosa.

El 14 de marzo, se disputará la 3ª fase del Campeonato de España Inclusivo, donde participan juntos deportistas con y sin discapacidad, y por último, el 21 y 22 de marzo podremos disfrutar de los mejores esquiadores a nivel nacional e internacional en el II FIS Aramón Formigal-Panticosa.

En cuanto a la estación de Cerler, el 10 de enero, el Club Montañeros de Aragón de Barbastro organiza, junto con la Federación Aragonesa de Montañismo, la Copa de España y de Aragón de Sprint. Y un día más tarde, el 11 de enero, se disputará la tradicional Cronoescalada “Memorial del Recuerdo”, una cita que se celebra desde 1996.

Más tarde, el 16 de enero, tendrá lugar la 2ª fase de laCopa España U14-16 de Slalom, Gigante y Super Gigante Alpino. El 28 de febrero, se celebrará el Gran Premio FADI FIS Aramón Cerler de Gigante y Slalom, dos pruebas puntuables para el calendario de la Federación Internacional de Esquí (FIS) y para el Campeonato de España Ciudadano (CIT).

El 21 marzo, llega a Cerler el Campeonato Open Speedriding Aragón, una modalidad que combina el esquí con parapente. Y finalmente, el 28 marzo, freerides de España y otros países se darán cita en el All Radical Freeride Qualifier, una prueba que alcanza su tercera edición y es puntuable para el circuito FWT (Freeride World Tour).

Además, en Javalambre y Valdelinares se celebrarán los trofeos de crono Slalom Gigante para todas las edades, los días 14 de febrero y 28, respectivamente.