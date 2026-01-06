Los aragoneses gastarán más que nunca en estas rebajas: el presupuesto medio escala hasta los 105 euros

Los principales locales comerciales de las provincias de Zaragoza, Huesca y Teruel están a punto de colgar los carteles de rebajas. Tras el cierre de la campaña de Navidad y Reyes, el comercio afronta un periodo clave en el que los aragoneses prevén destinar más fondos que nunca: el gasto medio en la comunidad se situará en los 105,34 euros por persona, superando la media nacional (104,6 euros) y marcando un máximo histórico.

Este presupuesto sitúa a Aragón en la parte alta de la tabla nacional de gasto, superada por comunidades como La Rioja, con 118,1 euros, País Vasco (114,4 euros), Madrid (111,9 euros), Asturias (108,2 euros) y la Comunitat Valenciana, con 106,14 euros. En concreto, el gasto de los aragoneses ha crecido un 4,6% respecto al año pasado, siguiendo la tendencia de un consumidor que, aunque prudente, espera estas fechas para renovar vestuario.

La buena coyuntura económica espera notarse en la cuenta de resultados de los comercios. La patronal del textil, Acotex, prevé una campaña positiva con un incremento de ventas de entre el 4% y el 5%. Para incentivar el consumo en plena cuesta de enero, los comercios han apostado por una estrategia de "descuentos agresivos" con rebajas del 50% desde el inicio en una amplia selección de artículos. Para las llamadas "segundas rebajas" se espera que los descuentos alcancen el 60% o 70%.

Aunque las ofertas ya han comenzado en muchas plataformas web y pequeños comercios, este martes se espera el "aluvión" definitivo con la apertura de las promociones en los grandes centros comerciales y cadenas de distribución.

Un consumidor más "comparador" y selectivo

A pesar de las cifras récord de presupuesto establecidas en el informe del comparador financiero Banqmi, la entidad destaca un cambio de hábitos. El consumidor actual es más prudente y selectivo debido a la inflación acumulada. Ya no basta con el cartel de "rebajas"; ahora el cliente aragonés "compara precios exhaustivamente antes de comprar" y como en el resto del territorio se diversifican los canales, combinando la visita a la tienda física con la compra online.

Tras un 2025 en el que las ventas de enero cayeron un 2,2%, el sector confía en que este 2026 sea el año de la consolidación definitiva, dejando atrás las irregularidades arrastraba el mercado desde la pandemia. Las comunidades que menos van a gastar son Galicia (90 €) y Canarias (91 €).

Por su parte, desde la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) han recordado este lunes que las garantías de los productos con descuento deben ser las mismas que los artículos no rebajados y que deben respetar los derechos del consumidor.

OCU recomienda a los consumidores elaborar listas con necesidades reales antes de ir a los establecimientos para controlar el gasto, e insta a verificar que el precio rebajado aparezca junto al precio antiguo.

En cuanto a las devoluciones, OCU recuerda que las tiendas físicas no están obligadas a aceptar cambios o reembolsos a menos que el producto esté defectuoso y, en caso de aceptarla por cortesía, puede optar por devolver el dinero en efectivo o con una tarjeta canjeable.