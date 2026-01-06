Astún-Candanchú, dos escenarios especiales y con historia en el Valle del Aragón

Astún-Candanchú simboliza la tradición y futuro en el valle de Aragón. Con 101 kilómetros esquiables, las dos estaciones despliegan una oferta conjunta bajo el dominio 100k con el objetivo de garantizar una experiencia memorable para los amantes de la nieve. Esta temporada han mejorado el sistema de innivación y han ampliado la flota de ractrack con un modelo de última generación. Los dos sectores suman 110 pistas aptas para todos los esquiadores: 14 verdes, 31 azules, 35 rojas y 30 negras.También cuentan con un snowpark, dos estadios de competición, dos zonas de trineos, tres recorridos de esquí de travesía, un circuito de fondo y otro de raquetas.

Con sus infinitas posibilidades, Astún-Candanchú se posiciona como uno de los mayores atractivos turísticos de Aragón. Pero Astún no se conforma. La estación de esquí cumple 50 años de historia y encara la temporada 2025-2026 con importantes novedades que prometen mejorar la experiencia de todos los visitantes.Uno de los proyectos estrella es la reparación del telesilla Canal Roya, cuya infraestructura está lista tras el accidente que obligó a su cierre en enero de 2025. El nuevo pilar de carga de la estación de retorno y las últimas piezas para su reinstalación permiten recuperar este acceso clave a las pistas intermedias y avanzadas, garantizando la seguridad y eficiencia.

Además, Astún también ha trabajado en mejorar la calidad de la nieve con la incorporación de nuevas lanzas y cañones en zonas estratégicas que permiten asegurar un manto nival constante, incluso en días de temperatura más cálidas. Estos sistemas modernos de producción de nieve complementan el trabajo de la estación, lo que posibilita la apertura de las pistas desde los primeros días de la temporada.

También Candanchú abrió una nueva temporada con ilusiones renovadas. La estación se caracteriza por ser un clásico del deporte blanco y un referente en turismo familiar con un amplio dominio y con capacidad de transporte de 26.000 personas a la hora gracias a sus 25 remontes. Destacan pistas con diferentes dificultades que permiten un aprendizaje muy progresivo y la perfecta convivencia con cualquier esquiador.

Plano de las pistas de Astún-Candanchú / ASTÚN-CANDANCHÚ

El complejo cuenta con cuatro áreas para esquiar: Tobazo, Tuca Blanca, Rinconada y la famosa zona de Pista Grande, bajo la icónica Zapatilla. El punto más alto para esquiar es la Tuca Blanca, a 2.400 metros de altitud. Se encuentra a los pies del Pico Aspe, otra de las montañas más emblemáticas de la zona. Desde 1928, Candanchú ha sido un territorio de tradición, enseñanza y cuna del esquí en España que lo convierten en uno de los mejores lugares para adentrarse en el mundo de la nieve.

Amplia gama de servicios. En Astún-Candanchú entienden que la aventura en la nieve comienza desde muy temprano. Por eso, los jardines de nieve ofrecen una experiencia inolvidable para los niños.Con actividades especialmente diseñadas para los más pequeños. En Candanchú, este rincón se sitúa en la cafetería de Pista Grande y en Astún se ubica en la base de la estación, junto a las taquillas.

Candanchú. / ASTÚN-CANDANCHÚ

En Astún, el snowpark es uno de los grandes atractivos de la estación. Se trata de un espacio destinado a la práctica del snowboard y el freestyle, adaptado tanto para principiantes como riders experimentados. Cuenta con varios módulos y obstáculos, como saltos, rails y barandillas, pensados para ofrecer opciones de progresión técnica en un entorno seguro y controlado.

Además, en Astún-Candanchú existen numerosos servicios. Desde alquiler de material, escuela de esquí, zonas de trineos y guarda esquís, hasta hoteles, apartamentos, tiendas y comercios, que comparten espacio con cafeterías, terrazas panorámicas, bares y restaurantes. Para comer o tomar algo, la oferta se concentra en la cabaña Sarrios Louge, La Moleta, Casa Vero y Midi, en Astún; y en Txoko, La Cleta y las cafeterías de Pista Grande y La Tuca, en Candanchú. En el après-ski, Barambán está diseñado como la continuación a una larga jornada de esquí. Ubicado en pleno corazón de la estación, es un espacio perfecto y su horario permite ver los trabajos de las máquinas pisa pistas que forman parte de la ambientación de las sesiones en Barambán.

Astún-Candanchú cuenta con 101 km esquiables. / ASTÚN-CANDANCHÚ

Lanzadera 100K

Astún-Candanchú ofrece un servicio de autobuses lanzadera para conectar ambos centros invernales. Los puntos de salida y llegada se encuentran en Pista Grande, iglesia y Galindo en Candanchú y en el aparcamiento de Astún. Este transporte, cómodo y regular, permite a los esquiadores planificar jornadas más completas, combinando rutas, remontes y servicios de ambos complejos. También hay servicio regular permanente de viajeros de la línea comarcal de autobús Jaca-Astún, con paradas en Castiello de Jaca, Villanúa, Canfranc Pueblo, Canfranc Estación, Candanchú y Somport.

Telesillas en Astún / ASTÚN-CANDANCHÚ

FICHA TÉCNICA 101 km de dominio esquiable 110 pistas balizadas 14 verdes, 31 azules, 35 rojas y 30 negras 10 itinerarios 1 zona de snowpark, 2 estadios de competición, 2 zonas de trineos, 3 recorridos de esquí de travesía,1 circuito de fondo y 1 de raquetas 40 Remontes 2 telesillas cuatriplaza desembragable 4 telesillas cuatriplaza fijo 3 telesillas triplaza fijo 2 telesillas biplaza fijo 22 telesquís y 7 cintas 20 km de pistas innivadas Capacidad de transporte: 46.000 esquiadores/hora