Cerler, una de las más modernas y atractivas

Cerler vuelve a ser protagonista esta temporada con dos grandes proyectos que transforman la experiencia de los esquiadores: la renovación del telesilla Sarrau y el avance en el plan de modernización de los sistemas de innivación. La estación cuenta con 81 kilómetros esquiables y 74 pistas: 10 verdes, 20 azules, 29 rojas y 15 negras.

El veterano telesilla biplaza Sarrau, que ha acompañado a varias generaciones de esquiadores durante más de 50 años, cede el relevo a una moderna instalación cuatriplaza. Con una inversión de 4,5 millones de euros, el nuevo Sarrau supone un salto de calidad. La capacidad pasa de 720 a 1.600 esquiadores por hora, reduciendo notablemente los tiempos de espera.

También mejora la conexión entre valles, ya que permitirá moverse con mayor agilidad entre Cerler y Ampriu, descongestionando a su vez el telesilla Cogulla. El nuevo remonte pasa a ser una infraestructura más moderna y eficiente que hará más fluido el tránsito por la estación. Este cambio refuerza la conectividad interna de Cerler y consolida su posición como una de las estaciones más modernas y atractivas del Pirineo aragonés.

Cerler ha mejorado uno de los aspectos más importantes para los esquiadores: la garantía de nieve. En la segunda fase del plan de modernización de la innivación se han instalado más de 300 nuevos cañones y la mejora viene acompañada de una infraestructura clave: la nueva balsa de acumulación de L’Inllada, situada en Ampriu. Gracias a esta, la capacidad total de agua destinada a la producción de nieve ha aumentado un 54%, un avance decisivo para asegurar nieve de calidad durante toda la temporada.

Además, varias pistas emblemáticas de Cerler han recibido mejoras muy destacadas. Se trata de La Olla y Camino de Sarrau, que estrenan innivación completa y trazados renovados con mayor anchura. La nueva pista Abedules cuenta con una variante hasta cota 1.500 para mejorar la fluidez en la zona baja. Además se ha reforzado la innivación en Labert y consolidado las mejoras en Pinar y Urogallo. Con estas actuaciones, Cerler ha dado un paso firme hacia un sistema de nieve producida más sostenible y preparado para el futuro. Cuenta con dos párquins públicos, uno en cada acceso a la estación: Cerler 1.500 y 1.900.

Plano de las pistas de Cerler. / CERLER

Diversión para los más pequeños

Los jardines de nieve son el lugar ideal para que los más pequeños tengan el primer contacto con la nieve mientras uno disfruta del día de esquí. La estación cuenta con dos de ellos, situados en cada uno de los accesos: Cerler 1.500 y Ampriu 1.900. Cerler gestiona Ampriu, que combina una moderna instalación cubierta adaptada a los más pequeños con una zona exterior controlada para jugar en la nieve. Posee una cinta remontadora y pista exclusiva para ellos en la que podrán realizar sus primeras bajadas con trineos o con esquís.

La estación de Cerler ofrece una amplia oferta de establecimientos para descansar y reponer fuerzas. Restaurantes, bares y cafeterías para todos los gustos: El Bosque, una pizzería en una acogedora cabaña de montaña; Parrilla Cota Dosmil, una barbacoa de altura; y los burguer Colladeta y Remáscaro. La oferta gastronómica se completa con el Food Truck Ampriu para tomar un chocolate caliente o comer una pizza o plato de pasta; Ampriu Bistró para tomar un café, un tentempié, bocadillo o plato combinado; Barbacoa Ampriu para disfrutar de carnes con guarnición; y el Café & Rest Cota Dosmil para desayunar, tomar el aperitivo o comer algo rápido o un menú.

M Experience: Colladeta y Remáscaro

Dos escenarios en un entorno único, que emergen con el objetivo de llevar lo mejor de M Experience a la estación de Cerler. Disfrutar de la música en pistas con las mejores vistas a los tresmiles más imponentes del Pirineo en Colladeta y acabar la jornada de esquí con música y DJ mientras cae el sol en Remáscaro.

Colladeta dispone de una terraza en un lugar privilegiado de la estación de Cerler, situada en un entorno único para disfrutar de la mejor música con vistas panorámicas a los tresmiles más imponentes del Pirineo. Una parada indispensable para quienes buscan añadir una nota musical a sus bajadas.

Por su parte, Remáscaro es un espacio donde disfrutar de la mejor música mientras el sol se oculta tras las montañas del valle de Benasque. Aquí los mejores DJ mezclan su música desde una máquina pisapistas convertida en cabina. Un escenario único para ser el broche perfecto a los días de esquí.

FICHA TÉCNICA 81 km de dominio esquiable 74 pistas 10 verdes, 20 azules, 29 rojas y 15 negras y 1 itinerario, snowpark y circuito de moto de nieve 46 km de innivación artificial Cota máxima: 2.630 m Cota mínima: 1.500 m 19 remontes 6 cintas transportadoras, 4 telesquis, 6 telesillas biplaza, 6 telesillas cuatriplaza y 3 telesillas sextiplaza Capacidad de los remontes: 27.966 esquiadores/hora