Detienen al autor de robos con fuerza en Delicias y trata de huir lanzando herramientas a los agentes
Los hechos ocurrieron en la madrugada del pasado 4 de enero, en el distrito zaragozano de Delicias
La Policía Nacional ha detenido en el distrito zaragozano de Delicias a un individuo por realizar, presuntamente, varios delitos de robo con fuerza en el interior de vehículos.
La actuación policial ha tenido lugar el pasado 4 de enero a las 4.30 horas en la confluencia de las calles Alcañiz y Berenguer de Bardají, cuando una patrulla de la Policía Nacional observó que esta persona portaba una bolsa pesada y mostraba una actitud evasiva entre los coches estacionados.
Los agentes interceptaron a esta persona y le realizaron un cacheo de seguridad para identificarlo y comprobar el contenido de la bolsa, ha informado la Jefatura Superior de Aragón.
En el momento de requerir al viandante que se detuviera, este emprendió la huida a la carrera y tiró a los agentes todo tipo de herramientas, que no les alcanzaron. Finalmente, la patrulla detuvo a esta persona en la calle Domingo Ram, comprobando que dentro de la bolsa llevaba una gran cantidad de herramientas.
