Esquí de fondo y raquetas de nieve en paisajes idílicos

Aragón cuenta con seis espacios nórdicos para practicar el esquí de fondo, si bien su apertura siempre está condicionada por la cantidad de nieve que garantice su puesta en escena. Balneario de Panticosa, Candanchú, Linza, Lízara, Llanos del Hospital y Oza-Gabardito son los enclaves que ofrece el Pirineo para disfrutar del esquí de fondo o las raquetas de nieve. Al cierre de esta edición, el circuito de Pineta permaneceía cerrado, a la espera de su recuperación. No obstante, este paraje esculpido a las puertas del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido es muy recomendable para una escapada.

Llanos del Hospital

Situado en el Parque Natural Posets Maladeta, la estación de esquí nórdico y montaña Llanos del Hospital cuenta con tres circuitos balizados para la práctica del fondo, que parten de 1.750 metros y llegan hasta los 2.100, conformando 30 kilómetros de pistas. Son los circuitos Plan del Hospital, Plan de Están y Plan de Besurta. El primero dispone de zonas de aprendizaje para niños y adultos, trineos y paseos con trineos de perros. En Plan del Hospital y Plan de Están, los accesos directos son desde el párquin de Llanos del Hospital, hotel, cafetería, zonas de taquillas y alquiler de material. El acceso al circuito de Plan de Besurta se realiza a través de la pista del Plan de Están.

Los Llanos del Hospital tienen 30 km esquiables para practicar esquí de fondo. / LLANOS DEL HOSPITAL

Balneario de Panticosa

Es todo un clásico en el valle de Tena. En condiciones óptimas, el circuito de esquí de fondo del Balneario de Panticosa tiene 5,5 kilómetros de longitud y cuenta con tres pistas diferentes: nivel experto (5,5 km), medio (3,5 km) e iniciación (1,5 km). Si las condiciones de nieve no son tan favorables, la ruta traza un recorrido de unos dos kilómetros que discurre por las inmediaciones del lago y el complejo turístico.

El Balneario de Panticosa ofrece 3 pistas diferentes. / BALNEARIO DE PANTICOSA

Candanchú

En el valle del Aragón, Candanchú emerge como un lugar pintoresco para la práctica tanto del esquí de fondo clásico como del estilo patinador. Los circuitos de esquí nórdico de 2,5, 5 y 7,5 kilómetros comparten escenarios con diversas rutas para raquetas. Al otro lado de los Pirineos está la opción del circuito francés de Le Somport.

Valles Occidentales

Los circuitos de Linza (Ansó), Oza-Gabardito (Hecho) y Lízara (Aragüés del Puerto) se sitúan en el Parque Natural de los Valles Occidentales. Siempre que hay nieve, el de Linza es quizá el más deportivo, gracias a las características de su circuito, el único de la asociación homologado de España por la Federación Internacional para la realización de campeonatos.

A los pies del macizo de Agüerri y con Peñaforca vigilante, Oza-Gabardito cuenta con una amplia pradera y pista pisada que suman casi cuatro kilómetros de recorrido. Pero, además, si las condiciones lo permiten, hay una pista larga de cinco kilómetros para recorrerla con esquís backcountry o raquetas. Gabardito es acceso natural al Bisaurín, un clásico del esquí de travesía, y los prados de Dios te Salve, Plandániz y Foratón.

Por su parte, Lízara permite disfrutar del esquí de fondo, raquetas y travesía en un paraje de auténtica belleza, alejado de las aglomeraciones y bajo la cima del pico Bisaurín. Tanto en Gabardito como en Lízara funcionan sus refugios de montaña para recuperar fuerzas o alojarse.

Con raquetas a cumbres e ibones

Además, la montaña aragonesa ofrece infinitas posibilidades para disfrutar con las raquetas de nieve. Ya no solo en los espacios nórdicos mencionados, sino también en las rutas que se dirigen a emblemáticas cimas de media y alta montaña o a los idílicos ibones repartidos por los valles de Jacetania, Alto Gállego, Sobrarbe y Ribagorza. Como recomendación, entre estos últimos, figuran Estanés, Acherito, Anayet, Piedrafita o Basa de la Mora como algunos de los paraísos para practicar esta modalidad invernal.