Cómo evitar lesiones en el esquí

¡Ha llegado la temporada de esquí! ¡Este año incluso antes de lo habitual!, y somos muchos los aficionados que acudimos a disfrutar de este bonito deporte.

Sin embargo, el esquí conlleva riesgos, muchos de ellos evitables si tomamos una serie de precauciones. Como gran aficionado al esquí y traumatólogo que soy, entiendo perfectamente las ganas que tenemos de ponernos las tablas cuando empieza la temporada, así como también soy conocedor de los riesgos a los que nos vamos a enfrentar desde el momento en el que nos calzamos las botas. Por todo esto, os voy a dar una serie de consejos para evitar el mayor número de lesiones posibles:

El casco

Proteger la cabeza es obligatorio en los niños y muy recomendable en los adultos por razones muy obvias. Quizás vaya en contra de tus principios (eso de llevar casco), lo iba en contra de los míos, incómodo, pica la cabeza, te hace sudar más... Póntelo, es fundamental, te puede salvar de una grave lesión, con incluso secuelas importantes; ¿por qué se lo pones a tu hijo y no lo usas tú?

Las gafas

La protección de los ojos frente a los rayos solares es igualmente fundamental, con sol y sin él. Las gafas deben ser de buena calidad y con protección frente a los rayos solares. El grado de exposición de nuestros ojos en la nieve se multiplica, tanto por el aire como por la luz solar, más aún con la velocidad y las precipitaciones, ya sean de agua o nieve.

Por este mismo motivo, es también importante hacer uso de crema protectora en la cara.

La espalda

También son importantes los protectores de espalda, llamados caparazones, armaduras o espalderas, cada vez más en uso sobre todo en los niños. Protegen de lesiones ante una posible caída de espaldas, algunos de ellos incluso con refuerzo para las costillas.

Las botas

Deben ser de calidad y con el tamaño y altura de caña correspondiente a nuestro tamaño. Deben estar bien apretadas, no se deben llevar flojas. Es muy raro, por no decir imposible, tener una lesión de tobillo con una bota correctamente cerrada. Por otro lado, la posición correcta del esquiador, con las rodillas flexionadas, obliga a apoyar las espinillas sobre la parte delantera de las botas, provocando según la dureza de la misma, posibles rozaduras y lesiones cutáneas por abrasión en dichas espinillas. Existen por ello, protectores para las espinillas, espinilleras, polainas o piezas de silicona específicas para evitarlas si ese es tu problema.

Los esquís y más aún las fijaciones

Son los grandes causantes de la mayoría de la lesiones de nuestras rodillas. Las tablas deben tener una longitud adecuada, para lo que habrá que saber nuestra estatura, peso y tipo o nivel de esquí. Los cantos deben estar bien afilados. Las fijaciones se deben colocar simétricas y centradas, exactamente igual en ambos esquís, con una dureza suficiente pero no excesiva. Ten en cuenta que en caso de caída, con giro del esquí, la fijación debe soltar la bota. Si llevas muy dura esa fijación, tienes casi asegurada una lesión de rodilla, que puede incluso requerir una intervención quirúrgica.

ANTES DE EMPEZAR LA TEMPORADA Debes tener una preparación física adecuada. El esquí alpino es un deporte de fuerza, de impacto y de sobrecarga muscular, con unas solicitudes biomecánicas importantes a nuestras rodillas, que sufrirán con toda certeza una lesión de mayor o menor grado si no estamos en un estado de forma aceptable.

JUSTO ANTES DE ESQUIAR Calienta bien los músculos y las articulaciones, sobre todo la rodilla. Dedica 10 minutos antes de esquiar a calentar los músculos de las piernas y los muslos sobre todo. No empieces a esquiar ‘en frío’, puedes sufrir una rotura muscular.

EL EQUIPAMIENTO La equipación con la que practicamos nuestro deporte favorito también es importante a la hora de evitar lesiones. Tanto en el esquí alpino como en otros deportes de invierno que se realizan al aire libre, es importante llevar una indumentaria que nos proteja del frío y de las caídas sobre la nieve y por lo tanto impermeable, sobre todo los guantes que están en contacto continua con la nieve y el viento, así como hacer uso de otros elementos de seguridad que minimizan el impacto en caso de caídas o posibles choques que se puedan producir en la zona de pistas.