Ni fijos discontinuos ni maquillaje estadístico: Aragón crea empleo estable

El mercado laboral aragonés cierra 2025 con una fotografía que mejora en lo cuantitativo -la cifra más baja de paro en casi dos décadas y más trabajadores que nunca-, pero también en lo cualitativo, con un empleo más estable y menos temporal. La afiliación media a la Seguridad Social alcanzó en diciembre los 515.143 ocupados en el régimen general, casi 15.000 más que un año antes y 52.000 por encima de los niveles de 2021, justo antes de que entrara en vigor la última reforma laboral, que puso el foco en atajar la elevada dependencia de los contratos temporales.

Los datos de 2025 vuelven a desmontar el relato del maquillaje estadístico y apuntan a un cambio estructural que se consolida, aunque la temporalidad siga teniendo un peso excesivo. El crecimiento de la ocupación se apoya, sobre todo, en el empleo fijo.

Los contratos indefinidos a tiempo completo suman 301.248 trabajadores de media en la comunidad al cierre de 2025, con un avance cercano a los 10.000 afiliados en el último año y superior a los 65.000 desde la aplicación del citado cambio normativo.

Casi el 70% del crecimiento neto de trabajadores que se ha producido el pasado año ha sido bajo la modalidad de empleo de más calidad y estabilidad, que ya representa el 58% del total de afiliación al régimen general de la Seguridad Social, siete puntos más que antes de la reforma laboral, y marca máximos históricos en la serie.

También crece el empleo indefinido a tiempo parcial, que alcanza los 70.221 ocupados, consolidando su peso en el mercado de trabajo.

Bajan los fijos discontinuos: el 5% del total

Frente a esta evolución, los fijos discontinuos no solo no se disparan en el último año, sino que pierden afiliados. En diciembre había 23.221 trabajadores bajo esta modalidad, 272 menos que un año antes, lo que mantiene su peso en torno al 5% del total. Lejos de convertirse en el eje del empleo, su evolución es estable y marginal frente al avance de la contratación indefinida clásica.

La otra cara del cambio está en la temporalidad. Los contratos temporales a tiempo completo se sitúan en 43.343 afiliados, más de 30.000 menos que en 2021, mientras que los temporales a tiempo parcial caen hasta 19.753 trabajadores, con una reducción de 23.000 en cuatro años. En conjunto, la contratación temporal ha perdido más de la mitad de su peso en el mercado laboral aragonés.

Incluso en la comparación mensual, el cierre de año refuerza esta tendencia. De noviembre a diciembre, la afiliación creció en 1.172 personas, con avances en el empleo indefinido y estabilidad en el resto de modalidades. Un balance que refuerza la idea de que Aragón no solo crea empleo, sino que lo hace con más contratos estables y menos rotación, dejando cada vez menos espacio al mito de los fijos discontinuos.