Formigal-Panticosa, estación referente del esquí en España

Formigal-Panticosa es una de las estaciones que más han crecido en los últimos años para erigirse como un centro de referencia del esquí en España. Esta temporada, el grupo Aramón ha realizado una fuerte inversión en la modernización y la mejora y eficiencia de producción de nieve. Con 182 kilómetros y 147 pistas, ambos sectores enclavados en el corazón del valle de Tena son un destino indispensable para expertos, pero también para quienes desean iniciarse en este deporte o aquellos que simplemente quieran disfrutar del après-ski en las distintas zonas de ocio y gastronomía repartidas en Formigal y Panticosa. La altitud de sus pistas y el salvaje paisaje rodeado de tresmiles invitan a sentirlo. La estación cuenta con 11 pistas verdes, 39 azules, 51 rojas, 41 negras y 5 itinerarios.

Además de la práctica del esquí, Formigal-Panticosa permite disfrutar de innumerables experiencias. Este año, una actividad icónica como el emocionante Toboganning en Formigal se ha renovado y ha abierto sus puertas una nueva burguer en la terraza de Anayet, un punto de encuentro que suma valor a la experiencia gastronómica en la estación.

Plano de las pistas de Formigal-Panticosa. / FORMIGAL-PANTICOSA

Todo un sinfín de actividades

A través del tobogganing, la diversión continúa a la luz de la luna. Se sube en telesilla desde Sallent al caer la noche y, después de un tardeo gourmet en Cantal, se desciende en un trineo clásico de madera o con los propios esquís por una pista iluminada de 2,5 kilómetros de largo que lleva a la zona de Sextas.

Formigal-Panticosa cuenta además con diversas pistas especiales para practicar otras disciplinas deportivas en el sector de Formigal, además del esquí alpino. El Funny Track permite realizar dubies, saltos y divertidísimos retos pensados para los más pequeños de la casa. Además, el nuevo circuito pone a prueba la destreza de los esquiadores, siendo apto para todos los esquiadores. El Terrain Park es un espacio construido exclusivamente para la práctica del freestyle donde se encuentran varias líneas de dificultad diferenciadas y señalizadas. La Crono Slalom Volvo ofrece la posibilidad de realizar un auténtico slalom y comparar tu tiempo con el de tus amigos, siendo apto para todos los públicos. Por su parte, el boardercross es probablemente la competición más divertida del snowboarding. Hay giros bruscos, grandes saltos, variedad de peraltes y dubbies en una pista de 1.600 metros de recorrido situado en el valle de Izas.

Además, Formigal-Panticosa es un paraíso invernal, situado en el valle de Portalet, donde la diversión familiar está asegurada. La pandilla snowy enseña a descubrir nuevas habilidades, retos y formas de juego en un entorno único y especial done la montaña y la nieve son los mejores aliados para pasárselo en grande. La zona de juegos permite meter las manos en la nieve y utilizar las herramientas de construcción para modelar muñecos de nieve, castillos o levantar un iglú paso a paso, o poder deslizarte por montículos con una pala trineo, poner a prueba la puntería en el tirabolas o gatear por túneles. Hay otras tres zonas reservadas para poner a prueba la puntería, descender en tubbing o trineo o calzarse unas raquetas de nieve.Además, la zona Petrosos Park, en Panticosa, permite disfrutar con el trineo o jugar con la nieve y hacer muñecos. La oferta se completa con dos jardines de nieve donde los niños disfrutan de su primer contacto con la nieve mientras sus padres esquían.

La Glera, Formigal. / Eduardo Pelach

Esquí de montaña y raquetas

En Formigal-Panticosa una máquina pisapistas que lleva un cable a modo de telesquí acerca hasta un lugar de ensueño en el que descender las laderas casi en solitario con el forfait. Se trata del ski-ratrack en la zona de Portalet. Además, Panticosa permite disfrutar del skimo con subidas de entre uno y seis kilómetros. Tres rutas ofrecen con sus diferentes longitudes y desniveles, opciones para todo tipo de esquiador de montaña, desde el debutante hasta el experimentado. También en Panticosa hay un sencillo circuito de raquetas, que no tiene pérdida, de 2,5 kilómetros de longitud.

Ocio y gastronomía

Además, si por algo presume Formigal-Panticosa es por su atractiva y variada oferta après-ski. Marchica es el origen de M Experience. Desde hace más de 15 años, este lugar al aire libre es elegido por multitud de esquiadores para despedir la jornada de esquí con la mejor música a pie de pistas.

La experiencia en la estación de esquí continúa con una amplia oferta de establecimientos para todos los gustos. Uno de ellos es La Glera, una pequeña cabaña con capacidad para 18 personas y situada en un entorno único a 2.000 metros de altitud a la que solo se puede acceder a través del ski ratrack. La Trattoría Cantal Panoramic, con una de las mejores vistas delPirineo; el exclusivo espacio de Las Mugas, para vivir una experiencia única bajo el cielo estrellado; La Cabaña Izas, que emerge como un sitio musical con una gran terraza; o el restaurante Cantal para disfrutar de un «menú de altura» son algunos de los rincones a los que se puede acudir. Por su carácter único y singular, otras opciones son el Iglú, situado en el valle de Izas, o la Yurta, una vivienda nómada típica de Mongolia en Portalet para hacer una parada y disfrutar de la paz que brindan las montañas en su terraza.

Formigal-Panticosa ofrece un servicio de autobús gratuito a las pistas de forma ininterrumpida que cubre varias rutas con salida y llegada en Formigal, Sallent y Panticosa.

FICHA TÉCNICA 182 km de dominio esquiable 147 pistas: 11 verdes, 39 azules, 51 rojas y 41 negras y 5 itinerarios 800 innivadores Cota máxima: 2.265 m Cota mínima: 1.145 m 37 remontes: 10 cintas transportadoras, 8 telesquis, 3 telesillas biplaza, 9 telesillas cuatriplaza, 5 telesillas sextiplaza, 1 telesilla de ocho plazas y 1 telecabina de ocho plazas Capacidad de remontes: 53.497 esquiadores/hora