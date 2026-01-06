Así funcionan las nuevas urgencias de tarde de Zaragoza: "Somos un filtro para que solo vaya al hospital lo necesario"

Que los comienzos no son fáciles lo sabe bien Gonzalo Gutiérrez. Es el coordinador de Enfermería del Dispositivo de Urgencias de Atención Primaria (DUAP) del sector I de Zaragoza, y el 1 de diciembre estrenó, junto a sus compañeros, el nuevo modelo de urgencias de tarde de la ciudad. De la mano de la inauguración llegó también la epidemia de gripe, que esta temporada se ha adelantado -la comunidad alcanzó este nivel a final de noviembre, cuando lo común es en enero- y que ha sido una de las patologías que más han visto en el Centro Médico de Especialidades (CME) Grande Covián, que es el punto en el que se realizan estas consultas cuya atención no se puede demorar pero que no son emergencias.

«Somos un punto de apoyo al hospital, un filtro para que, lo que no sea necesario, se solucione aquí y, lo que realmente sea necesario que se vea en el hospital, vaya ahí», explica el profesional. En el DUAP del Grande Covián hay tres equipos, cada uno de ellos compuesto por un médico y un enfermero. Además, cuentan con un administrativo, un TCAE (Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería), un celador y un técnico de Radiología.

Gonzalo desgrana cómo funcionan las urgencias de tarde. El paciente acude a la zona de citaciones del DUAP y allí los profesionales gestionan la demanda mediante una herramienta llamada Lucas (Listado Urgente Clasificado Asistencia Sanitaria), que sirve para «tipificar» las urgencias. Esto significa que organiza las peticiones por tipo de atención que requieren para dirigirlas al profesional más adecuado. Se divide en tres niveles y se diferencia del triaje de las hospitalarias en que no se clasifica por gravedad.

En el dispositivo cuentan con tres consultas de enfermería y tres de medicina. Además, Gonzalo indica que tienen «aparataje de analíticas con el que pueden hacer «bioquímica, hemogramas y enzimas cardiacas». A estas salas se suman las de Radiología, en las que trabaja María, técnica de rayos. «Entre semana hacemos bastantes atenciones, y el fin de semana está más parado», informa. Gonzalo sostiene que las radiografías «las analiza la Inteligencia Artificial (IA)», y que se usa sobre todo para pruebas osteomusculares.

Gonzalo Gutiérrez muestra los aparatos de analíticas del DUAP del Grande Covián. / Jaime Galindo

Desde que se estrenaran los DUAP Gonzalo ha atendido «traumatismos, regularizaciones respiratorias por la gripe y algún infarto que se ha mandado al hospital», entre otras patologías. Entre las más repetidas ha estado la gripe, que pasó a ser epidemia casi al tiempo que estas se pusieron en marcha.

Además de la epidemia, del 9 al 12 de diciembre se vivió una huelga de médicos a nivel estatal que fue secundada en Aragón y que repercutió en los DUAP. «Se notó la huelga de médicos, pero nos pusieron refuerzo. El día que más se notó fue el primero, aunque ya el 8 tuvimos muchísimos pacientes», recuerda Gonzalo, que detalla que fue una de las jornadas con mayor presión asistencial desde que se abriera el DUAP.

Según explica, en aquella ocasión atendieron a más de 180 pacientes. En la misma línea fue la jornada de este sábado, 3 de enero, cuando sobre las 16.30 horas ya registraban 150 atenciones. Según los datos de Sanidad, desde que se estrenara el modelo han pasado por los cuatro DUAP de Zaragoza 18.539 pacientes. Durante enero de 2025, mes de alta incidencia de gripe de la temporada pasada, se atendió a 11.640 pacientes en las viejas urgencias de tarde. Para reducir la presión asistencial, y según indican desde Sanidad, en este DUAP se refuerza el equipo de Medicina «todos los días que es posible», y se pasa de 3 médicos a 4.

Los DUAP se pusieron en marcha el 1 de diciembre después de meses de polémica. El anuncio de la reorganización del modelo no fue visto con buenos ojos por algunos sindicatos, que terminaron por convocar una huelga contra el que denominaron «decretazo». Entre las críticas estaba que los profesionales de Atención Continuada (AC), que reforzaban Primaria, no podrían llegar a tiempo a los nuevos puntos de atención, los cuatro CME de Zaragoza, porque se amplió el horario pasando de ser de 17.00 a 20.00 horas a ser de 15.00 a 22.00 entre semana y de 9.00 a 21.00 los fines de semana y festivos.

Pero finalmente las partes llegaron a un acuerdo y Gonzalo asegura que el horario no ha supuesto un problema porque los profesionales están contratados solo para el DUAP y no tienen que reforzar Primaria. El horario sí se ha ampliado.

Gonzalo hace un balance «positivo» de un primer mes de estreno que ha estado revuelto. Porque, dice, los profesionales de las urgencias de tarde ahora tienen un horario fijo, y porque, afirma, «se ha visto a muchísimos pacientes». «Eso sí, trabajamos mucho. Espero que baje la cosa un poco», desliza.