Huesca aprueba este miércoles sus presupuestos para 2026

El Pleno del Ayuntamiento de Huesca aprobará este miércoles el presupuesto municipal para el año 2026, que asciende a 65,6 millones de euros. Sin apenas retraso para poder empezar a ejecutar las nuevas cuentas a inicios de año, el consistorio oscense ratificará lo aprobado el pasado 26 de diciembre en la comisión de Hacienda del Ayuntamiento de Huesca, que dio luz verde al dictamen de las cuentas de este ejercicio con el voto a favor del grupo municipal del Partido Popular y del concejal no adscrito (exedil de Vox) y en contra de los grupos municipales de Vox y el PSOE.

El presupuesto, que asciende a 65,6 millones de euros, reserva una partida económica de 333.000 euros ampliables en concepto de ayudas a los vecinos de la plaza de Santa Clara que el pasado mes de noviembre tuvieron que ser desalojados de sus viviendas por riesgo de colapso en sus edificios.

Estos 333.000 euros podrán ser ampliables en función de la evolución de los trabajos y se dividen en tres conceptos. Para Ayudas de emergencia hay presupuestados 93.000 euros; para la instalación y arrendamiento de los puntales necesarios para los edificios 2, 3 y 4 hay 90.000 euros y para ayudas a particulares para la rehabilitación de los edificios hay 150.000 euros.

A ello se suman las bonificaciones a los afectados en materia de agua y basuras que ya fueron aprobadas y, además, se están analizando otras bonificaciones como la revisión del Impuesto sobre Contrataciones, Instalaciones y Obras (ICIO) y de la tasa de ocupación de la vía pública por estos trabajos.

Menos presupuesto

La cuantía del presupuesto de 2026 que se aprobará este miércoles es inferior a la del año anterior debido a la liquidación de los fondos europeos y a la asunción por parte del Gobierno de Aragón del proyecto y ejecución del centro de emergencias.

La auditoría externa a la que se sometió el Centro de Emergencias ha determinado que su proyecto no se puede ejecutar técnicamente por la cantidad de errores que contiene. Una situación que ha obligado a reorganizar su proyección y será el Gobierno de Aragón el que se encargue de su proyecto y de su construcción.

La liquidación de los fondos europeos es otra de las razones por las que el presupuesto del 2026 es inferior respecto al del 2025.

Más peatonalización

La regeneración urbana es una de las principales actuaciones inversoras que recoge este presupuesto impulsado por el equipo de la alcaldesa, Lorena Orduna, con la intención de culminar el proceso de peatonalización y rehabilitación del centro de la ciudad que inició en el ejercicio 2011 el gobierno de la también alcaldesa popular Ana Alós, así como la rehabilitación de la calle Desengaño y Padre Huesca.

Así, la reurbanización de la calle Padre Huesca cuenta con 755.000 euros de presupuesto; la de la calle Desengaño, con 214.000 euros; la de la calle Zaragoza con 637.000 euros; el proyecto de reurbanización de la plaza de Navarra y del centro de la ciudad cuenta con una inversión de 145.000 euros y la reurbanización del pasaje Abellanas con 170.000 euros. Otra de las actuaciones previstas de mayor envergadura es la reurbanización del parque Miguel Servet con 367.000 euros.

Por otro lado, fuentes municipales destacan también la mejora de la red de abastecimiento de agua, con la actuación en la tubería de San Julián de Banzo, por un importe de 1,6 millones de euros, procedente de un convenio de colaboración con Amazon, además de otras partidas en cultura, deporte o turismo para impulsar la ciudad en este 2026.