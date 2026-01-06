Quién es quién en las listas electorales del 8F en Aragón: salidas, sorpresas y regresos a la primera línea

Los ocho partidos políticos que se presentan a las elecciones autonómicas anticipadas del próximo 8 de febrero en Aragón registraron ayer unas candidaturas que serán confirmadas mañana en el Boletín Oficial de Aragón. Desde que el presidente de Aragón, Jorge Azcón, activara el adelanto electoral el pasado 15 de diciembre, los partidos han ido mostrando sus cartas y sus candidaturas. Unas listas electorales que esconden algunas sorpresas pero que anticipan cambios en el hemiciclo aragonés, especialmente en la bancada socialista, y que dejan lecturas interesantes en cada una de las formaciones políticas.

El PP de Jorge Azcón se parapeta con su Consejo de Gobierno al completo incluido en las listas electorales, aunque las posiciones que ocupan algunos de sus consejeros, como el de Medio Ambiente, Manuel Blasco, que cierra la candidatura de Teruel, es una posición más simbólica que de alguien con pujanza para ocupar esos puestos de salida. La situación de la consejera de Educación, Tomasa Hernández, en el quinto puesto de esta misma lista, tampoco refleja un lugar destacado en el organigrama popular. Por otro lado, el presidente aragonés cuenta con sus máximos exponentes en los primeros puestos, con la vicepresidenta Mar Vaquero de número dos, y los consejeros de Bienestar Social y Hacienda, Carmen Susín y Roberto Bermúdez de Castro, por Huesca.

No hay, en estas listas del PP, ningún paracaidista destacado llegado de otros partidos, como en ocasiones anteriores. Quienes fueron "independientes", recién llegados del PAR o de Ciudadanos en las candidaturas de 2023, ya están plenamente integrados en el proyecto del PP. Es el caso de las diputadas Elena Allué (ex PAR) y Susana Gaspar (exlíder de Ciudadanos en Aragón). Pero no es el caso de Carmen Herrarte, exconcejala de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Zaragoza, que pasó de portavoz adjunta en el hemiciclo aragonés a directora general de Comercio delGobierno de Aragón, y que no aparece ahora en este nuevo proyecto de Azcón.

La socialista será la bancada que más cambie con la renovación impulsada por su líder y cabeza de lista, Pilar Alegría, que se ha rodeado de su núcleo duro y ha dejado espacio en los primeros puestos de la candidatura zaragozana para dos personas que fueron referentes del lambanismo, como Darío Villagrasa, en el número 2, y Teresa Ladrero, en el tercer puesto. Las caras de la candidatura por Teruel cambian casi por completo, no así en Huesca, lo que anticipa una nueva legislatura de diputados recién llegados en las filas socialistas. Y por primera vez en mucho tiempo, saldrán del hemiciclo aragonés históricos como el diputado Carlos Pérez Anadón.

Para las alternativas de izquierda, la principal novedad hubiera sido una lista conjunta, que no llegó a producirse. En Chunta Aragonesista, Jorge Pueyo se estrena como cabeza de lista y pasará del Congreso a la política autonómica. Simbólicamente, el presidente del partido, Joaquín Palacín cerrará la candidatura por Huesca, después de una complicada legislatura por problemas de salud que le han mantenido alejado de la primera línea de actividad política.

Álvaro Sanz no deja la política

En IUAragón lo hace Marta Abengochea, que también lidera por primera vez una candidatura. E irá acompañada por quien ha sido en las dos últimas legislaturas su portavoz, Álvaro Sanz, que anunció hace apenas dos meses que daba un paso a un lado en la política activa al no presentarse a la reelección a coordinador autonómico.

También las listas de Podemos Aragón, en unión con Alianza Verde, guardaban alguna sorpresa. María Goicoechea, ex directora del InstitutoAragonés de la Mujer (IAM), lidera una candidatura que integra al equipo gestor elegido por Madrid para la difícil transición en el partido después de las elecciones de 2023, tras las que dimitió la dirección del partido enAragón. Así, las listas incluyen a Ricard Mitjana, Pilar Gimeno o Héctor Almazán, entre otros, y desvelan el regreso de la exconcejala de Zaragoza, Amparo Bella, en la candidatura por Zaragoza. Quien fuera coordinadora autonómica del partido y dimitiera por sus discrepancias con el diputado Andoni Corrales, Marta de Santos, vuelve a las listas de los morados, en este caso, por Huesca.

Los de Vox repiten líderes en las tres provincias, con Alejandro Nolasco como cabeza de cartel y número 1 por Teruel, y Santiago Morón liderando por Zaragoza y David Arranz, por Huesca, con una renovación menor de la que había planteado el partido inicialmente. También repetirá la presidenta de las Cortes, Marta Fernández, que ocupará el segundo puesto de la lista zaragozana en la que será su tercera legislatura en el hemiciclo aragonés.

La lista del PAR de Alberto Izquierdo contará con otros ex, como el exsecretario de Organización de Ciudadanos Ramiro Domínguez, que ya lleva toda la legislatura trabajando bajo las siglas del PAR.

Del Justiciazgo a Teruel Existe

Y Carmen Herrero, quien fuera una histórica responsable del PAR, ocupará un puesto destacado en las listas de Aragón-Teruel Existe, con el segundo puesto por Zaragoza después del líder de la candidatura, Raúl Burillo. Otro viejo conocido de la política aragonesa, el exLugarteniente del Justicia de Aragón, Javier Hernández, se suma al proyecto de Tomás Guitarte para la provincia de Zaragoza y ocupará el quinto puesto de la lista.

Apenas quedan quince días para el inicio de la campaña electoral, y los partidos ya tienen todo preparado para presentar sus mejores propuestas a la ciudadanía aragonesa en las primeras elecciones anticipadas de la historia de Aragón. n