Marcotran cierra la refinanciación de su deuda con la banca y avanza en su integración en Ontime

El grupo aragonés Marcotran, especializado en transporte internacional y servicios aduaneros, ha alcanzado un acuerdo con la práctica totalidad de sus entidades financieras para refinanciar su deuda. El movimiento supone un espaldarazo para la continuidad del negocio y despeja definitivamente la vía para la venta de la compañía y su integración en el gigante Ontime, que ya se ha cerrado a falta de los últimos flecos burocráticos. La operación no responde a una situación de preconcurso ni a un escenario de insolvencia, sino a un ajuste anticipado y ordenado de su pasivo financiero, según explicaron a este diario fuentes conocedoras del proceso.

El acuerdo, trabajado desde hace meses y formalizado a comienzos de diciembre, afecta exclusivamente a deuda financiera -no a proveedores, trabajadores ni Administraciones públicas- y contempla una reordenación de plazos sin quitas, con la ampliación de vencimientos de algunos préstamos. En total, el volumen de deuda refinanciada se sitúa entre 50 y 60 millones de euros, con la adhesión mayoritaria de una docena de entidades financieras, prácticamente todas las principales del sistema bancario español.

Los camiones de Marcotran ya empiezan a rotularse bajo la marca Ontime. / El Periódico de Aragón

El proceso se ha articulado mediante un plan de reestructuración elevado a escritura pública, una herramienta prevista en la Ley Concursal que no implica preconcurso ni concurso de acreedores. De hecho, las fuentes consultadas subrayan que Marcotran ha mantenido en todo momento su capacidad para atender pagos, tanto con bancos como con el resto de acreedores, y que la negociación se inició con antelación y sin presiones, precisamente para evitar escenarios más traumáticos.

La razones de la reestructuración

El plan de reestructuración afecta, concretamente, a cuatro empresas del grupo familiar aragonés: Marco de Pedrola, SLU, Marcotran Global Logistics, SL, Marcotran Transportes Internacionales, SL y Marcotran Polska SP ZOO.

La decisión de anticipar la refinanciación responde a un contexto sectorial complejo, marcado por la presión sobre los márgenes en el transporte internacional, el enfriamiento de algunos mercados del Este de Europa y el impacto indirecto de la guerra de Ucrania en determinadas rutas de la compañía. "No ha habido problemas de pago; ha sido una decisión de prudencia empresarial", señalan las fuentes consultadas, que destacan la importancia de no fallar nunca a una entidad financiera en un negocio intensivo en capital y circulante.

El cierre de este acuerdo financiero era, además, una condición clave para culminar la operación corporativa que se venía gestando en los últimos tiempos, un movimiento de gran calado por el que Marcotran pasa a operar bajo la bandera de la multinacional española Ontime, cuyo rótulo ya empieza a verse en las lonas de los camiones de su base de Pedrola (Zaragoza).

Quién es el comprador de Marcotran

El cambio de propiedad, sin embargo, no lo efectúa este último operador sino un socio de su entorno empresarial. En concreto, el comprador es Logiespaña Acies SL, una firma de transporte urgente y la paquetería que opera dentro del ecosistema de Ontime, aunque sin participación directa conocida del grupo matriz en su capital.

Logiespaña Acies es una sociedad limitada con sede en Móstoles (Madrid), especializada en servicios de paquetería, mensajería urgente y actividades auxiliares del transporte. Se trata de una compañía que trabaja de forma recurrente con operadores de gran tamaño y que mantiene una relación comercial estable con Ontime, actuando como colaborador o franquiciado de la marca, según fuentes del sector.

Esta vinculación explica que, en la operación de Marcotran, Ontime no figure como comprador directo, pero sí como actor relevante del perímetro industrial en el que se integra la transacción.

Las fuentes consultadas subrayan que Logiespaña actúa como vehículo inversor e industrial, con capacidad para asumir la operación y para integrarse posteriormente en una estrategia logística de mayor escala, apoyada en la marca, red y sinergias operativas de Ontime.

Los movimientos clave en el registro mercantil

La operación ha empezado a ejecutarse, como revela el Boletín Oficial del Registro Mercantil (Borme), donde constan recientes cambios societarios de calado en el perímetro de Marcotran. Una de las sociedades del grupo, Marco de Pedrola, SLU, ha pasado a tener como socio único a Logiespaña Acies, SL, un movimiento que confirma su papel como comprador efectivo y que da cobertura jurídica a la nueva etapa de la empresa aragonesa.

Junto a este cambio en el accionariado, el Borme recoge también nombramientos y relevos en los órganos de administración, en línea con los procesos habituales tras una operación de este tipo. En concreto, Guillermo Rubio Belinchón, director comercial de Ontime y ejecutivo clave de Logiespaña, ha sido nombrado administrador único de Marcotran Global Logistics y de Marcotran Transportes Internacionales. Sustituye en el cargo a Cartera M&L 2011, el hólding de la familia Marco López.

Estos ajustes en la gobernanza apuntan a una transición ordenada, con la entrada de perfiles vinculados al nuevo socio y la preparación de las siguientes fases de la compraventa, que se completará de manera escalonada.

"La compañía se vende con la refinanciación hecha", resumen las fuentes, que explican que este paso era imprescindible para dar seguridad tanto a la banca como al inversor. La operación de compraventa se ejecutará previsiblemente por fases, con un proceso que incluye distintos hitos societarios hasta su cierre definitivo, en una fórmula habitual en transacciones de este tamaño.

Cerca de 2.000 empleados

Marcotran es una de las grandes referencias del transporte en Aragón, con sede en Pedrola (Zaragoza), cerca de 2.000 empleados directos, una flota de más de 600 cabezas tractoras y presencia regular en 25 países europeos, además de servicios aduaneros consolidados. Su continuidad y estabilidad financiera tienen un peso relevante en el tejido logístico de la comunidad.

El acuerdo de refinanciación, sin quitas y con amplio respaldo bancario, supone así un punto de inflexión positivo para el grupo, que refuerza su posición financiera, elimina incertidumbres y allana el camino para una operación corporativa llamada a marcar el futuro de una de las mayores empresas de transporte de Aragón.