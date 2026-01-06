Música y diversión tras un día de nieve

Cuando el sol se esconde y cierran las pistas, la diversión en las estaciones no se acaba. En ese momento empieza el conocido como après-ski y cada vez es más frecuente que las estaciones de esquí aragoneses cuenten con uno de estos espacios dedicados al ocio y la música. El más conocido en Aragón es Marchica, en Formigal, aunque en también existen otros como Remáscaro en Cerler o Barambán en Candanchú.

Estos espacios suelen atraer a miles de personas y dan a las pistas de esquí un ambiente más festivo. Sin ir más lejos, en Marchica inauguraron la temporada el 29 de noviembre con un multitudinario concierto del DJ de electrolatino, Juan Magan, y el 27 de diciembre se celebró el Openig de Big Room con la sesión de Dj Totote. Pero la animación en Formigal sigue todos los fines de semana con eventos como Pure Marchica y Local Rider. Además, cada fin de semana en Formigal también hay sesiones de música en la Cabaña Izas y El Iglú.

En Cerler, Remáscaro es el recinto de referencia y ofrece sesiones de música los fines de semana desde el 13 de diciembre cuando se abrió la campaña con la fiesta Opening.

Y en Candanchú y Astún, el aprés ski tiene como escenario Barambán, un espacio de ocio donde todos los fines de semana se ofrecen conciertos y eventos especiales.

Marchica en Formigal. / FORMIGAL

Navidades a 2.000 metros de altura

Las celebraciones navideñas también se han vivido con intensidad en estos espacios y, por ejemplo, Papá Noel visitó las estaciones de Formigal, Cerler y Javalambre-Valdelinares para hacerse fotos y darles una sorpresa a los más pequeños.

Más tarde, el 31 de diciembre, el Dj Carlos Jean fue el encargado de animar la fiesta de Fin de Año junto a Luc Loren en Formigal. Una fiesta que se cerró por todo lo alto con unas campanadas en directo. Por primera vez, Marchica fue el lugar elegido por Mediaset para despedir el año de forma simultánea en Telecinco y Cuatro para todo el país. Sandra Barneda y Xuso Jones se comieron las uvas en la estación frente al reloj de Sallent de Gállego.

En el resto de estaciones celebraron también el año nuevo en altura. Hubo música en directo en La Cabaña 1.900 en Valdelinares, en la terraza de Sabina en Javalambre y en Resmáscaro en Cerler.

Por último, los Reyes Magos también llegaron el 5 de enero a las estaciones aragonesas, destacando la tradicional bajada de antorchas en Astún.

Xuso Jones y Sandra Barneda. / FORMIGAL

Próximos eventos

En cuanto a las próximas citas, Javalambre-Valdelinares celebrará el 18 de enero el Día Mundial de la Nieve con varias actividades y, más tarde, las estaciones aragonesas celebrarán el Carnaval durante el mes de febrero, donde los esquiadores podrán lucir sus mejores disfraces. En Cerler y Javalambre-Valdelinares será el día 14. Y para cerrar la temporada, Valdelinares celebrará uno de sus eventos más esperados, el Valdelinares Winter Session, con la fecha todavía por confirmar.