Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Quién es quién 8FMarcotranReal ZaragozaUrgencias de tardeDelcy Rodríguez VenezuelaLotería del Niño
instagramlinkedin

La niña de 13 años herida grave tras un accidente de coche en Bujaraloz sigue ingresada en la uci

La pequeña fue atropellada tras bajarse del vehículo después de colisionar con un camión

El helicóptero del 112, en el lugar del accidente ocurrido en la AP-2.

El helicóptero del 112, en el lugar del accidente ocurrido en la AP-2. / Guardia Civil

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Zaragoza

La niña de 13 años que resultó este lunes a herida grave después de un accidente ocurrido en el kilómetro 62 de la AP-2 sentido Zaragoza, cerca de Bujaraloz, permanece ingresada en la uci del hospital Infantil de Zaragoza.

El choque se produjo por el frenazo repentino de un camión y el alcance del turismo en el que viajaba la menor. Sin embargo, el motivo de la gravedad de las heridas no ha sido el accidente, sino el atropello de otro vehículo cuando la joven ha salido del coche, que requirió ser trasladada de urgencia al hospital Miguel Servet de Zaragoza en helicóptero. Además, una segunda víctima, menor de 7 años, necesitó que ser evacuada en ambulancia.

La menor quedó ingresada en estado muy grave. El otro menor fue atendido en las Urgencias del Infantil por lesiones leves.

Noticias relacionadas y más

Tras el accidente fue neceasrio cortar la carretera y a desviarse por la N-II mientras se desarrollaron las labores de rescate.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Estas son las horas en las que es más probable que nieve en Zaragoza
  2. Estas son las listas electorales completas de todos los partidos de Aragón para el 8F
  3. Esta es la céntrica avenida de Zaragoza que lleva 14 meses en obras... y está cerca de librarse de ellas
  4. Los usuarios del 'Utebero' y del 'Casetero' sacan los colores a sus servicios de autobús: 'Siempre llegan tarde
  5. Adiós a un icónico bar de Zaragoza: El Pato Rojo baja la persiana tras 50 años abierto
  6. Estas son las listas del PAR para las elecciones de Aragón del 8F
  7. Todas las novedades de la Cabalgata de Reyes en Zaragoza este año: horario, cambios en el recorrido y un espacio inclusivo sin ruido
  8. La Aemet activa el aviso naranja en el Pirineo por mínimas que podrían llegar a los diez grados bajo cero

La niña de 13 años herida grave tras un accidente de coche en Bujaraloz sigue ingresada en la uci

La niña de 13 años herida grave tras un accidente de coche en Bujaraloz sigue ingresada en la uci

El Pirineo aragonés cierra unas navidades de récord impulsadas por la nieve: "Hacía tiempo que no estábamos así"

El Pirineo aragonés cierra unas navidades de récord impulsadas por la nieve: "Hacía tiempo que no estábamos así"

El temporal sigue 'congelando' Aragón: aviso naranja por bajas temperaturas en una decena de comarcas

El temporal sigue 'congelando' Aragón: aviso naranja por bajas temperaturas en una decena de comarcas

Atención conductores: este es el día en el que comienzan las afecciones por las obras en la avenida Valencia de Zaragoza

Atención conductores: este es el día en el que comienzan las afecciones por las obras en la avenida Valencia de Zaragoza

Huesca aprueba este miércoles sus presupuestos para 2026

Huesca aprueba este miércoles sus presupuestos para 2026

Los aragoneses gastarán más que nunca en estas rebajas: el presupuesto medio escala hasta los 105 euros

Los aragoneses gastarán más que nunca en estas rebajas: el presupuesto medio escala hasta los 105 euros

El Hospital Infantil de Zaragoza recibe la visita de los Reyes Magos

"Es un subidón de adrenalina dar el Gordo": diez décimos del primer premio del Niño vendidos en Zaragoza

"Es un subidón de adrenalina dar el Gordo": diez décimos del primer premio del Niño vendidos en Zaragoza
Tracking Pixel Contents