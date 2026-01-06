La niña de 13 años herida grave tras un accidente de coche en Bujaraloz sigue ingresada en la uci
La pequeña fue atropellada tras bajarse del vehículo después de colisionar con un camión
La niña de 13 años que resultó este lunes a herida grave después de un accidente ocurrido en el kilómetro 62 de la AP-2 sentido Zaragoza, cerca de Bujaraloz, permanece ingresada en la uci del hospital Infantil de Zaragoza.
El choque se produjo por el frenazo repentino de un camión y el alcance del turismo en el que viajaba la menor. Sin embargo, el motivo de la gravedad de las heridas no ha sido el accidente, sino el atropello de otro vehículo cuando la joven ha salido del coche, que requirió ser trasladada de urgencia al hospital Miguel Servet de Zaragoza en helicóptero. Además, una segunda víctima, menor de 7 años, necesitó que ser evacuada en ambulancia.
La menor quedó ingresada en estado muy grave. El otro menor fue atendido en las Urgencias del Infantil por lesiones leves.
Tras el accidente fue neceasrio cortar la carretera y a desviarse por la N-II mientras se desarrollaron las labores de rescate.
