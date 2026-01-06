El Pirineo aragonés cierra unas navidades de récord impulsadas por la nieve y un tiempo "espectacular"

Con la llegada del Día de Reyes es hora de hacer balance en el corazón del invierno en Aragón. El Pirineo ha vivido unas fechas festivas para el recuerdo, puede que las mejores que se recuerdan. De hecho, las navidades han sido excepcionales, impulsadas por una combinación que siempre es sinónimo de éxito: nieve abundante, tiempo prácticamente inmejorable y elevada afluencia de visitantes. Hosteleros, responsables de estaciones y ayuntamientos coinciden en que han sido una de las mejores semanas de los últimos años.

"Han sido unas navidades espectaculares. Hacía mucho tiempo que no teníamos la nieve de este año. La estación de esquí llevaba años sin estar así y eso se ha transmitido a la gente. Hemos trabajado mucho. Los aparcamientos estaban completos ya a media mañana. El tiempo ha sido espectacular. Nevó antes, hubo dos días puntuales de gran nevada y luego sol hasta Año Nuevo. Todo ha sido bastante completo", explica José Luis, un hostelero con años de experiencia en el valle de Benasque, quien destaca además el ambiente generado por con la nieve como telón de fondo.

"Hacía falta un año así para que la gente disfrutase la estación con todo su potencial. Desde la pandemia llevamos unos años muy buenos. El vermut, el tardeo… No he notado diferencias en los números económicos con respecto a años anteriores. Se nota que la gente viene, gasta y se mueve", añade.

Las navidades en el Pirineo, en tres etapas

José María Ciria, presidente de la Asociación Turística y Empresarial del valle de Benasque, confirma el extraordinario periodo festivo vivido y lo divide en tres fases bien diferenciadas. La primera, del 21 al 26 de diciembre, coincidiendo con Nochebuena y Navidad, fue "muy buena", reforzada por el puente de San Esteban y las festividades en Cataluña y Baleares.

La ocupación no pudo ser mejor. "La gente sale cada vez más de casa para celebrar sus navidades. Son fechas familiares, algo que venimos viendo en los últimos tiempos. Cuando ves entrar al abuelo, ya sabes quién va a pagar la factura", comenta con humor. "Antes nadie salía fuera en Nochebuena y Navidad. Ahora, la familia entera viaja y permite alargar la temporada, que empieza ya el 21 o 22 de diciembre", añade.

El segundo tramo va desde el 26-27 de diciembre hasta el 2 de enero. En esta etapa, la ocupación ha sido prácticamente total en todo el valle: "Ha sido del 100%, y con mucha nieve. La estación ha estado funcionando fenomenal, que es lo que manda en invierno".

El tercer periodo, del 1-2 al 5-6 de enero, también ha mantenido cifras muy altas, aunque en los últimos días la ocupación ha bajado al 60%. En este tramo, la alerta generada por las condiciones meteorológicas adversas de la borrasca Francis no ha ayudado. "Ha molestado un poco la alarma del puente de Reyes, cuando en realidad estaba haciendo un tiempo espectacular. Frío, el normal del Pirineo. Alguna reserva se ha ido antes del día 6", detalla.

Aun así, su balance es inmejorable: "Las navidades han sido buenas. Esto demuestra lo que significa la nieve en los valles pirenaicos. Sin nieve no habría esta ocupación". La campaña en general está siendo mejor que la del año anterior, cuando no hubo tanta nieve. Las perspectivas ahora son buenas, aunque el mal tiempo ha provocado algunas anulaciones. "Aun así, todo apunta a que vamos a tener un invierno muy bueno", opina Ciria.

"El ambiente de nieve es increíble. Las estaciones están muy bien, tenemos una de las mejores gastronomías del Pirineo, buenas comunicaciones y el bus entre Benasque y Cerler ha ayudado mucho. Cuando esté terminado el telecabina, aún mejorará más", añade.

Gran afluencia de visitantes

A nivel económico, la abundante presencia de esquiadores, montañeros y turistas permite pensar que los números también van a ser positivos. "Hay mucha gente, con segundas viviendas llenas. Además, se está edificando cada vez más. Se nota en las tiendas de comestibles, en las de ropa… he visto colas que sorprenden. En general, el valle está contento", explica.

En cuanto al perfil del visitante, Benasque tiene un origen muy definido en invierno: "El primer cliente es madrileño, el segundo catalán. Luego estamos entre Aragón y Valencia. Ojalá vinieran más aragoneses, pero la tendencia es que vayan más al valle de Tena. También tenemos clientes de Valladolid, Canarias o Murcia. En verano, cada vez más nos visita un mayor número de extranjeros", concretan.

Los Reyes Magos visitan las estaciones de Aramón y recogen las cartas de los niños en plena nieve. / ARAMON

Las estaciones, completas

Las estaciones de esquí también confirman el óptimo momento. Aramón, sin haber cerrado la campaña de Navidad aún, comenta que el balance es positivo. "Es tangible que se han podido ofrecer cerca de 200 kilómetros esquiables. La nieve llegó pronto y eso ha provocado que se hayan realizado más reservas. Además, las actividades planteadas han complementado la experiencia del cliente", apuntan desde el grupo Aramón, que despidió 2025 llevando las campanadas a los hogares que apostaron por comerse las doce uvas con Telecinco y Cuatro. Este hito situó a la nieve en el centro de la Nochevieja y reforzó el posicionamiento de Aramón como referente en ocio y montaña.

En el valle de Tena, el alcalde de Sallent, Jesús Gericó, califica estas fechas como "las navidades soñadas" para mucha gente. "Son las mejores de los últimos años. Ha acompañado la meteorología y la gente ha podido disfrutar. Aunque no han estado activos todos los cañones, la climatología ha ayudado muchísimo", explica el alcalde.

Las cifras lo reflejan: "Hemos recibido a unos 14.000 esquiadores, con una ocupación hostelera del 100%. Muchas reservas estaban hechas con antelación y ha habido una gran respuesta de los esquiadores de día. Con previsiones meteorológicas claras y buen tiempo, la gente se anima", indica Gericó, quien resalta que las comunicaciones con Formigal son excelentes y que eso ayuda. "La ocupación prevista era de lleno total", reconoce. Sobre el perfil de sus visitantes, Gericó detalla que el 70% procede de la capital de España. "Cada vez hay más esquiador madrileño", termina.

Ambiente navideño en las calles de Benasque, este pasado fin de semana. / EL PERIÓDICO

Hogares temporales

Un sector en auge en los últimos tiempos es el de las casas rurales. Familias y grupos de amigos se decantan por reunirse en las celebraciones de Navidad en un nuevo hogar temporal. La presente temporada festiva ha estado a punto de colgar el cartel de todo reservado.

"En la zona del Pirineo hemos superado, sin contar las reservas de última hora, el 95% de ocupación, un dato prácticamente inmejorable", resalta Sara Ros, presidenta de la Federación Aragonesa de Turismo Rural (Faratur). "Ya no es solo por las estaciones de esquí. El Pirineo se ha llenado de amantes de la naturaleza y de personas que hacen rutas por la montaña", añade.

En cuanto al perfil del usuario de casas rurales, desde Faratur se están dando cuenta de que ya no solo son familias enteras o grupos de amigos los que se deciden a desplazarse. "Estamos viendo que cada vez hay más parejas con uno o dos hijos que quieren vivir esta experiencia", explica. Se trata de desconectar de un modo diferente, aunque sean fechas tradicionalmente familiares.

Con todo, las navidades que ya terminan confirman, una vez más, que la nieve sigue siendo el gran motor del invierno en el Pirineo y para todo Aragón. El Pirineo aragonés cierra unas semanas de récord impulsadas por la nieve y la afluencia de visitantes.