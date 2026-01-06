El primer premio del Niño lleva la alegría a Zaragoza, Benasque y Utrillas con el 6.703: "Dar este premio es el mejor regalo"

El primer premio del Sorteo Extraordinario de la Lotería del Niño ha dejado agraciados en las tres provincias aragonesas con el número 6.703.

Según las primeras informaciones de Loterías y Apuestas del Estado, el primer premio del Niño, con un galardón de 2 millones de euros a la serie (200.000 euros por cada décimo agraciado) ha estado muy repartido por toda la geografía española y también en la aragonesa, al haberse repartido décimos de este premio en las tres provincias aragonesas.

En concreto, la suerte ha tocado en las administraciones de lotería de la calle Don Jaime, número 11, en Zaragoza; en la de la calle Mayor nº 17 de Benasque y en la de la Avenida de Valencia nº 5 de Utrillas.

Por ahora, se desconoce cuál es el alcance de los premios otorgados, pero las administraciones de lotería ya empiezan a descorchar el champán en una jornada de Reyes marcada por el Sorteo del Niño.

El propietario de la administración de la calle Don Jaime 11 de Zaragoza, celebrando el premio. / JAIME GALINDO

"Desde 2019 no hemos parado de dar premios, ¡no nos lo creemos!"

Christian Bielsa y Mayte Campo regentan 'La Marmota de la suerte' en Benasque, en la administración de lotería ubicada en la calle Mayor número 17, un establecimiento que también es librería, papelería y tienda de regalos, en pleno corazón de la villa pirenaica.

Todavía no saben cuántos décimos han repartido desde su establecimiento, pero la "buena racha" de los últimos años los ha dejado sorprendidos. Mientras llegan vecinos y amigos al establecimiento en esta nueva mañana de premios, en Benasque celebran que "dar este premio es el mejor regalo".

Por teléfono, Christian Bielsa explica que hasta el final de la mañana "no sabremos a ciencia cierta cuántos números hemos vendido", y tampoco saben si los agraciados son vecinos de este municipio pirenaico o uno de los miles de visitantes que han pasado por sus calles durante las vacaciones de Navidad.

"Hemos comprobado que efectivamente hemos repartido algún décimo del primer premio pero no sabemos aún cuántos, y estamos muy sorprendidos por la buena racha que llevamos: desde 2019 estamos repartiendo premios principales en la lotería de Navidad", señala con emoción.

Este año, dar el primer premio del Niño para ellos es "el mejor regalo" del día de Reyes. "En la lotería del Niño, en 2013 repartimos el segundo premio; la pasada Navidad dimos un quinto y un tercer premio. En 2022, dimos El Gordo. Desde 2019 no hemos parado y no nos lo creemos", insiste Bielsa, que asegura que 'La Marmota de la suerte' debería convertirse en "parada obligada" en Benasque.

"Llevamos 30 años en Benasque en esta administración de lotería, estamos aquí desde siempre y estamos encantados", concluye Christian Bielsa para atender a los vecinos que se acercan a su establecimiento a celebrar la buena noticia.