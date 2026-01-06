Así ha sido la alegría en Benasque y Utrillas con el primer premio del Niño: "Ahora está todo el pueblo alborotado"

El primer premio del Sorteo Extraordinario de la Lotería del Niño ha dejado agraciados en las tres provincias aragonesas con el número 6.703, del que se han repartido 17 décimos, es decir, 3.400.000 euros en premios. La capital aragonesa ha sido la más agraciada, pero un buen pellizco se ha dividido entre La Ribagorza y las Cuencas Mineras.

Christian Bielsa y Mayte Campo regentan 'La Marmota de la suerte' en Benasque, en la administración de lotería ubicada en la calle Mayor número 17, un establecimiento que también es librería, papelería y tienda de regalos, en pleno corazón de la villa pirenaica.

En el establecimiento han repartido cuatro décimos que se suman a una "buena racha" de los últimos años que los ha dejado sorprendidos. Mientras llegan vecinos y amigos al establecimiento en esta nueva mañana de premios, en Benasque celebran que "dar este premio es el mejor regalo".

Por teléfono, Christian Bielsa explica que hasta el final de la mañana no podrán saber si los agraciados son vecinos de este municipio pirenaico o uno de los miles de visitantes que han pasado por sus calles durante las vacaciones de Navidad. "Hemos comprobado que efectivamente hemos repartido décimos del primer premio y estamos muy sorprendidos por la buena racha que llevamos: desde 2019 estamos repartiendo premios principales en la lotería de Navidad", señala con emoción.

Este año, dar el primer premio del Niño para ellos es "el mejor regalo" del día de Reyes. "En la lotería del Niño, en 2013 repartimos el segundo premio; la pasada Navidad dimos un quinto y un tercer premio. En 2022, dimos El Gordo. Desde 2019 no hemos parado y no nos lo creemos", insiste Bielsa, que asegura que 'La Marmota de la suerte' debería convertirse en "parada obligada" en Benasque.

"Llevamos 30 años en Benasque en esta administración de lotería, estamos aquí desde siempre y estamos encantados", concluye Christian Bielsa para atender a los vecinos que se acercan a su establecimiento a celebrar la buena noticia.

Con un décimo vendido menos y 600.000 euros ha llegado la alegría a Utrillas. Los tres boletos se han vendido "en una confitería de toda la vida", según celebra el alcalde Joaquín Moreno. En la pastelería La Perla llevan muchos años vendiendo lotería en ventanilla bajo petición, así que sus administradores tampoco conocen todavía quiénes han sido los agraciados. "En la lotería de El Niño mucha gente compra todas las terminaciones para asegurarse la devolución", explica con visible alegría la propietaria, Ruth Pino.

En la casa están acostumbrados a dar premios. Y eso siempre provoca alegría en el vecindario. "Ahora está todo el pueblo alborotado, irán viniendo por aquí para comprobar si tienen algo más comprado", asegura mientras espera la llegada de los responsables territoriales de las loterías para dar comienzo a los festejos oficiales.

En la confitería en los años previos han dado el segundo premio de la BonoLoto en octubre de 2023, un 14 de la Quiniela en octubre de 2021 y también, entre otros un segundo premio del sorteo extraordinario del Día de la Hispanidad ese mismo año. El Gordo de la lotería de Navidad llegó el 22 de septiembre de 2016. "Nos gusta mucho poder repartir la ilusión entre todos los vecinos", considera. Un inesperado regalo de los Reyes Magos.