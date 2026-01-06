El temporal sigue 'congelando' Aragón: aviso naranja por bajas temperaturas en una decena de comarcas
El 112 Aragón informa del aviso naranja a partir de esta medianoche y hasta las 9 horas de este miércoles en el Pirineo oscense, Albarracín, Jiloca, Gúdar y Maestrazgo
Protección Civil volverá a activar a partir de esta medianoche el aviso de nivel naranja, por temperaturas mínimas, en el Pirineo oscense, Albarracín, Jiloca, Gúdar, Maestrazgo y la Ibérica zaragozana, hasta las 9.00 horas de este miércoles.
Además, hay aviso de nivel amarillo, también por temperaturas mínimas, en el centro y sur de la provincia de Huesca, en el mismo tramo horario.
Por otro lado, hay aviso amarillo por nevadas para mañana miércoles, en el Pirineo oscense, desde las 8.00 horas, hasta la medianoche. Desde las 15.00 horas, se añade el aviso nivel amarillo por viento, en esta misma área. Igualmente, está activo el aviso nivel amarillo por nevadas en Cinco Villas, desde las 8.00 horas hasta las 20.00 horas de este miércoles día 7.
El hielo no deja incidencias graves
Esta pasada noche no ha habido incidencias por hielo o nieve. Esta mañana, un vehículo ha tenido que ser atendido en una carretera secundaria desde la TE-V-3, de Valdelinares a Gúdar, porque había quedado atascado por el hielo.
El Gobierno de Aragón mantiene activado el Plan de Protección Civil frente a Fenómenos Meteorológicos Adversos (Procifemar) en fase de alerta ante el riesgo de nieve y heladas, y pide que se extreme la precaución.
Protección Civil y la Dirección General de Carreteras han reforzado la coordinación y los medios por las posibles afecciones en vías y servicios ante la borrasca Francis, que mantiene alta incertidumbre meteorológica. Este Plan permanecerá activo mientras dure el episodio de nieve y frío.
