El 'triángulo de hielo' hace honor a su nombre: -12,6 ºC en un pueblo de Teruel
Bello, Calamocha y Sabiñánigo, entre los pueblos en los que más frío ha hecho esta noche de toda España
El 'triángulo de hielo' de Aragón ha vuelto a hacer honor a su nombre. Salvando estaciones de esquí y puntos de alta montaña en los que la AEMET tiene estaciones de medición, estos pueblos son los que han registrado las temperaturas más bajas del día. Congelantes.
No es casualidad el nombre del triángulo formado entre Calamocha, Teruel y Molina de Aragón (Guadalajara, pero muy cerca de nuestra comunidad autónoma). La mínima absoluta oficial alcanzada en esta zona fue de -30 grados, registrada el 17 de diciembre de 1963 en el observatorio de Fuentes Claras. Otros récords notables incluyen los 28 grados bajo cero registrados en Monreal del Campo y en Molina de Aragón. Y Filomena trajo -26,5 en Torremocha de Jiloca.
A la altitud se suman otras tiene razones científicas. La geografía de la zona favorece cielos despejados, grandes acumulaciones de nieve y vientos en calma. Una mezcla que propicia el descenso de las temperaturas de forma drástica cuando llegan bolsas de aire polar.
La mínima del día ha sido de -17,3 grados, en Sierra Nevada, en una estación a 3.092 metros de altitud. La siguiente, en el 'triángulo de hielo', -14 grados en Molina de Aragón. Salvando el resto de estaciones situadas en alta montaña o estaciones de esquí, el siguiente pueblo más frío de España ha sido Bello (Teruel), con -12,6 grados a las 00.30 horas.
El dato tiene especial relevancia ya que se encuentra 1.006 metros de altitud, que contrastan con los 2.276 de la estación del pico La Raca, en Astún, que 'solo' ha registrado dos décimas más de temperatura (-12,4 ºC).
Cerler (2.374 metros) le sigue con -10,7 grados y después hay otros dos poblaciones de Aragón que se han 'congelado' esta noche: Sabiñánigo (Huesca), con -9,9 grados; y Calamocha (Teruel), con -9,7 grados.
Otros puntos muy fríos han sido Teruel capital (-8,3), Cedrillas (-9,5), Mosqueruela (-7,2), Jabaloyas (-8,2), Albarracín (-7,8), Santa Eulalia del Campo (-9,1), Daroca (-7,9) o Calatayud (-6,7).
