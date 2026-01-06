Valdelinares-Javalambre, un plan perfecto para disfrutar en familia

Situada en la sierra turolense de Gúdar, Javalambre-Valdelinares es la alternativa a las estaciones de esquí del Pirineo. Dos centros concebidos para gozar de la nieve en un ambiente familiar y acogedor. Treinta y dos kilómetros de dominio esquiable y 27 pistas conforman la oferta para sentir la nieve en dos bellos entornos naturales.

Es el mejor plan para los más pequeños. Javalambre-Valdelinares dispone de dubies, saltos y retos divertidos diseñados para que los niños disfruten de su jornada de esquí. Valdelinares cuenta con dos zonas snowy: Snowy Park y Snowy Área. Ambos espacios están destinados al aprendizaje del esquí alpino de manera fácil y divertida, con un circuito de juegos de habilidad para que se inicien en esta modalidad.

Esta temporada,el Snowy Trineos de Javalambre llega cargado de diversión con 13 animaciones especiales diseñadas para que toda la familia disfrute al máximo. La zona cuenta con un completo espacio de juegos y tirabolas, dos emocionantes descensos en trineos y una agradable área de relax donde descansar entre bajadas. También Valdelinares cuenta con una pista especial para trineos con un remonte exclusivo para que se pueda bajar todas las veces que se quiera. Los niños también podrán disfrutar de un carrusel sobre la nieve y de diferentes espacios para hacer muñecos de nieve y mejorar su puntería en los tirabolas.

Además, ambos centros invernales disponen del Funny Track. Estos recorridos presentan divertidos retos diseñados para los más pequeños de la casa, ayudándoles a mejorar su destreza sobre los esquís y a guardar un gran recuerdo de nuestras estaciones. En Javalambre este espacio se encuentra en la pista de Aprendices y en Valdelinares se sitúa en El Bosque.

Por último, la zona de habilidad de la estación de Javalambre está diseñada para que los más pequeños y aquellos que están iniciándose adquieran soltura con los esquís o tablas, progresen y disfruten de diferentes obstáculos en un espacio seguro y mágico.

Plano de las pistas de Valdelinares. / VALDELINARES-JAVALAMBRE

Plano de las pistas de Javalambre / VALDELINARES-JAVALAMBRE

Valdelinares Experience

Este escenario combina lo mejor de M Experience: música en directo y un entorno natural único. Terraza 1.900 es el espacio perfecto para quienes buscan dar paso a la diversión con la mejor atmósfera musical en Valdelinares. Se trata de una cabaña, situada a 1.900 metros de altitud, con vistas excepcionales a la estación y a la sierra de Gúdar. Este espacio combina un interior de estilo nórdico con una terraza desde la que disfrutar de unas vistas exclusivas para esquiadores, todo con la mejor música de fondo.

Valdelinares-Javalambre cuenta con varios espacios para los más pequeños. / VALDELINARES-JAVALAMBRE

Comer en pistas

Valdelinares dispone de una amplia oferta gastronómica contando con seis establecimientos. La gran mayoría están ubicados en la zona de acceso principal, el sector 2000. En el edificio principal se encuentra el Restaurante Self Valdelinares y la Bocatería Dos Mil, en la planta baja. Al subir a la primera planta se accede a El Obrador. También se puede disfrutar de la gastronomía casi sin tener que dejar de esquiar en el refugio Cabaña 1900 en el centro de la estación o en la cafetería-chocolatería Cabaña 1700, en el Sector 1700, donde confluyen la mayoría de las pistas. Para quienes hayan decidido pasar un buen rato en la pista de trineos, encontrarán en esa entrada el espacio Snowy Terraza.

Por su parte, Javalambre cuenta con una oferta muy variada con cinco establecimientos. Tres de estos puntos se encuentran en el sector Sabina, el centro neurálgico de la estación para todo el mundo que quiere ponerse los esquís por primera vez: Restaurante El Mercado, Cafetería Sabina y Cabaña 1850. También hay una cafetería en el corazón de la estación, al lado de la zona de Freestyle de Portillo con el mejor ambiente: El Portillo. Además, en el sector Lapiaz, tanto los visitantes que no esquían y quieren disfrutar de la nieve con el trineo como para los esquiadores más expertos, se encuentra la cafetería-restaurante Lapiaz.

FICHA TÉCNICA JAVALAMBRE 15 km de dominio esquiable y 15 km de innivación artificial 13 pistas: 4 verdes, 8 azules y 1 roja, 1 zona freestyle y 1 funny track, dubi pista, snowy trineos, skicross y zona de habilidad Cota máxima: 2.000 m Cota mínima: 1.650 m 9 remontes: 2 cintas transportadoras, 4 telesquis, 2 telesillas cuatriplaza y 1 telesilla sextiplaza VALDELINARES 17 km de dominio esquiable y 17 km de innivación artificial 14 pistas: 6 verdes, 4 azules y 4 rojas, 1 snowpark y 1 snowypark, snowy área, funnytruck y snowy trineos Cota máxima: 2.000 m Cota mínima: 1.700 m 10 remontes: 3 cintas transportadoras, 3 telesquis, 3 telesillas cuatriplaza y 1 telesilla biplaza