El albergue de Zaragoza se llena y el frío extremo obliga a habilitar 25 colchonetas para personas sin hogar

Cada vez más frío pero no menos personas sin hogar. El albergue de Zaragoza y otros recursos municipales dirigidos al sinhogarismo están completos desde este pasado domingo, cuando el ayuntamiento activó el protocolo de frío extremo por la bajada de temperaturas y las inclemencias meteorológicas de los últimos días. Desde entonces, 210 personas en situación de calle han dormido en uno de estos recursos habitacionales. Además, al estar llenas todas las plazas se han tenido que poner 25 colchonetas en las zonas comunes del albergue, también todas ocupadas. Suman así 235 camas al completo.

Según desgranan desde el ayuntamiento, estas 235 plazas completas desde el domingo recogen tanto los pabellones de frío del albergue, que son dos y que entre ambos suman 40 camas, las 40 plazas que se estrenaron en la primera semana de diciembre tras casi dos años de obras, otros huecos de este recurso habitacional y también otros tantos del piso que el ayuntamiento tiene conveniado con Cruz Roja para temperaturas mínimas y que cuenta con 25 plazas.

A ellas se suman las 25 colchonetas extra que el ayuntamiento ha habilitado en los espacios comunes del albergue para, según ellos mismos expresan, tratar de dar respuesta a todas las solicitudes de camas y "que nadie se quede en la calle" los días en los que las temperaturas son mínimas y el frío azota Zaragoza. Es también por esto por lo que el domingo se activó el plan de frío extremo, un nivel por encima del plan de frío, que se activó el pasado noviembre y que permanecerá hasta marzo, según indican fuentes consistoriales. Este seguirá en marcha la noche de este miércoles, 7 de enero.

Según explican desde el consistorio, el plan de frío extremo se coordina con la Policía Local de forma que esta supervisa las calles para contactar con personas sin hogar y dirigirles al albergue si así lo quieren. Para facilitar la entrada al mismo, mientras está activado el protocolo los horarios de entrada y salida se flexibilizan de manera que las personas sin hogar pueden acudir al servicio y recibir respuesta con independencia de la hora. Desde el ayuntamiento inciden en que el fin es atender las máximas solicitudes y evitar que haya gente en situación de calle con temperaturas gélidas, algo que "puede ser peligroso", recuerdan.

El frío también se ha dejado notar en las asociaciones. Según ha explicado Javier Muñoz, presidente de la coordinadora de entidades para personas sin hogar, estos días de frío ha disminuido ligeramente el número de servicios de desayuno, comida y cena, ya que con la bajada de temperaturas quienes están en situación de calle reducen su actividad y, si están refugiados, tratan de quedarse a cubierto para mantener algo de calor.

En concreto, ha detallado que en la Fundación San Blas, donde es voluntario, los días de más frío se redujo el número de desayunos a los 125 aproximadamente, aunque las cifras han vuelto a subir y ahora están en torno a los 140. Aun así, ha afirmado que las entidades siguen teniendo sus recursos para personas sin hogar llenos, una ocupación máxima que se ha dado de un tiempo a esta parte debido al incremento del sinhogarismo en Zaragoza y también en otras ciudades.

Lo que también han notado en San Blas ha sido una alta demanda de mantas u otros recursos de abrigo para los días de frío extremo. Desde la coordinadora ya trabajan en una próxima reunión para analizar la situación actual de cada entidad, los recursos que tienen disponibles y las necesidades presentes.