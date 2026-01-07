Aragón se 'enchufa' al coche eléctrico: las ventas se duplican al calor del impulso chino

El mercado del automóvil en Aragón cerró 2025 con un crecimiento corto de alcance, pero revelador por la profundidad de los cambios de fondo que ha puesto de manifiesto. Las matriculaciones de turismos y todoterrenos nuevos aumentaron un 4,2%, hasta las 17.388 unidades, apenas 708 más que en 2024 y todavía lejos de los registros de 2023 (18.966). Es el peor resultado de todas las comunidades autónomas en términos de crecimiento, muy por debajo de la media nacional, que avanzó un 12,9%. Sin embargo, bajo ese avance modesto se esconde un verdadero giro.

Aragón ha empezado a enchufarse al cambio. Los coches eléctricos puros casi duplicaron sus ventas y dejaron de ser una rareza para consolidarse como uno de los motores de este sector comercial, una pujanza que protagonizan las marcas chinas, líderes de esta tecnología. Así lo ponen de relieve los datos anuales publicados recientemente por las asociaciones de fabricantes (Anfac), concesionarios (Faconauto) y vendedores (Ganvam).

El contraste con el conjunto de España es evidente. A nivel estatal se matricularon más de 1,14 millones de vehículos, frente a algo más de un millón el año anterior, con crecimientos de dos dígitos en prácticamente todas las comunidades. Comunidad Valenciana (+36,1%), Extremadura (+23,3%), Cantabria (+21,2%) o Andalucía (+17%) lideraron un ejercicio claramente expansivo. Aragón quedó rezagada en el balance anual, aunque logró mejorar posiciones en el tramo final del año.

Diciembre marcó un punto de inflexión. Las matriculaciones alcanzaron las 1.816 unidades, un 13,8% más que en el mismo mes de 2024, lo que situó a la comunidad en la mitad alta de la tabla autonómica. Fue el séptimo mayor incremento interanual, en un mes en el que las ventas cayeron en seis comunidades y retrocedieron un 2,3% en el conjunto de España. Esta caída, no obstante, está distorsionada por el efecto estadístico de la dana, que elevó de forma excepcional las operaciones en Valencia un año antes.

Coches de MG, la marca china más vendida en Aragón y España, en un concesionario de Zaragoza. / Josema Molina

El crecimiento agregado oculta un cambio profundo en el tipo de coche que se vende. Las motorizaciones tradicionales siguen perdiendo peso a gran velocidad. El diésel sufrió el mayor ajuste, con una caída del 51% y apenas 772 matriculaciones. La gasolina tampoco resistió la presión, con un descenso del 32% y 4.334 unidades vendidas. El retroceso de los motores térmicos contrasta con el empuje de las tecnologías alternativas, que ya dominan el mercado aragonés.

Los turismos y todoterrenos con etiquetas medioambientales más sostenibles registraron un crecimiento del 41%, hasta alcanzar las 12.282 matriculaciones, 3.567 más que en 2024. Este bloque –que incluye eléctricos, híbridos, enchufables, de gas e hidrógeno– concentra ya el 70,6% de las ventas, más de veinte puntos porcentuales por encima del año anterior. El cambio de escaparate en los concesionarios es evidente y cada vez más irreversible.

Salto en el mercado electrificado

El salto más contundente se produjo en el mercado electrificado. En 2025 se matricularon 3.626 vehículos de este tipo, más del doble que el año anterior, con un crecimiento superior al 233%. Con estas cifras, los modelos de bajas o nulas emisiones alcanzan ya el 20,8% del mercado aragonés, frente al 9,3% de 2024. El avance refleja un interés creciente por la movilidad sostenible, aunque todavía lejos de los estándares europeos.

Dentro de este bloque, el coche 100% eléctrico deja de ser una promesa y empieza a ser una alternativa real. Las matriculaciones pasaron de 801 unidades en 2024 a 1.516 en 2025, casi el doble en apenas un año. La cuota de mercado roza ya el 8,7% frente al 4,8% del ejercicio anterior, en niveles similares a la media española (8,4%) pero todavía lejos del 16% europeo. El dato sugiere que el eléctrico avanza no solo por incentivos o discurso ambiental, sino porque empieza a competir en precio, prestaciones y disponibilidad.

Aún más llamativo es el comportamiento de los híbridos enchufables. En 2025 se matricularon 2.110 unidades frente a las 755 del año anterior, un incremento del 179,5%. Esta tecnología se consolida como una solución de transición para muchos compradores, una antesala al salto definitivo al eléctrico puro, especialmente en un contexto de incertidumbre regulatoria y desigual desarrollo de infraestructuras de recarga.

La combinación de precios más ajustados, una oferta cada vez más amplia y la entrada de nuevas marcas ha dado forma a un ejercicio especialmente dinámico. La irrupción de fabricantes chinos ha tenido un papel clave en este cambio de ritmo, ampliando el catálogo de eléctricos y enchufables con modelos más asequibles y bien equipados. Su avance ha intensificado la competencia y ha acelerado una transformación que ya no parece reversible.