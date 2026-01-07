Binter ofrece vuelos entre Zaragoza y Canarias desde 90 euros para viajar entre marzo y junio
La aerolínea une desde 2019 el Aeropuerto de Zaragoza con Canarias y este año ha vuelto a ampliar sus vuelos entre ambas comunidades
EUROPA PRESS
La compañía aérea Binter comienza el año con una nueva promoción que permite adquirir, hasta el día 19 de enero, billetes desde 90 euros para viajar entre Zaragoza y Canarias del 1 de marzo al 30 de junio de 2026.
A través de esta iniciativa, se pueden adquirir billetes desde 90 euros el trayecto, cuando el pasajero compra ida y vuelta, para volar con el servicio diferencial de Binter hasta cualquier aeropuerto de Canarias, haciendo escala en Gran Canaria o Tenerife, ha informado la aerolínea.
Los pasajeros de estos vuelos de Binter disfrutarán de las ventajas diferenciales que ofrece la aerolínea canaria: el confort de sus aviones Embraer E195-E2 --el reactor de pasillo único más silencioso, limpio y eficiente de su clase, con una configuración que permite más espacio entre filas y la comodidad de no tener asiento de en medio--, a lo que se suma un servicio a bordo de alta gama, con amplias prestaciones para todos los pasajeros como un aperitivo gourmet de cortesía, y equipaje de mano siempre a bordo, entre otras.
Binter une desde 2019 el Aeropuerto de Zaragoza con Canarias y este año ha vuelto a ampliar sus vuelos entre ambas comunidades hasta llegar a los ocho enlaces semanales. La aerolínea vuela a Tenerife los lunes, jueves, viernes y domingos, mientras que con Gran Canaria las conexiones son los lunes, martes, miércoles y sábados.
Además, mantiene en esta ruta una de sus características diferenciales, que permite a sus pasajeros llegar por el mismo precio a cualquiera de las islas canarias al ofrecer gratis los vuelos en conexión, aprovechando los 220 trayectos interinsulares diarios que la aerolínea realiza en el Archipiélago.
Asimismo, pone a disposición de sus clientes productos como Discover, el 'stopover' de Binter, para visitar dos islas en un mismo viaje por un coste extra mínimo sobre la tarifa normal, o 'AirPass Explorer', que brinda la oportunidad de realizar varios saltos entre islas, asociados a un billete de ida y vuelta internacional o nacional.
Las personas que deseen aprovechar la promoción pueden adquirir los billetes a través de los distintos canales de venta de la compañía: 'binter.com', la app de Binter, el teléfono '922/928 32 77 00' y las agencias de viajes, donde podrán consultarse las condiciones y precios de los distintos destinos.
- El primer premio del Niño deja 3,4 millones en Zaragoza, Benasque y Utrillas con el 6.703: 'Dar este premio es el mejor regalo
- Un fondo de inversión británico especializado en la almendra amplía su cartera en Aragón y ya cultiva el pistacho
- Estas son las listas electorales completas de todos los partidos de Aragón para el 8F
- Esta es la céntrica avenida de Zaragoza que lleva 14 meses en obras... y está cerca de librarse de ellas
- Los usuarios del 'Utebero' y del 'Casetero' sacan los colores a sus servicios de autobús: 'Siempre llegan tarde
- Adiós a un icónico bar de Zaragoza: El Pato Rojo baja la persiana tras 50 años abierto
- El 'triángulo de hielo' hace honor a su nombre: -12,6 ºC en un pueblo de Teruel
- Estas son las listas del PAR para las elecciones de Aragón del 8F