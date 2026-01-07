Binter ofrece vuelos entre Zaragoza y Canarias desde 90 euros para viajar entre marzo y junio

La compañía aérea Binter comienza el año con una nueva promoción que permite adquirir, hasta el día 19 de enero, billetes desde 90 euros para viajar entre Zaragoza y Canarias del 1 de marzo al 30 de junio de 2026.

A través de esta iniciativa, se pueden adquirir billetes desde 90 euros el trayecto, cuando el pasajero compra ida y vuelta, para volar con el servicio diferencial de Binter hasta cualquier aeropuerto de Canarias, haciendo escala en Gran Canaria o Tenerife, ha informado la aerolínea.

Los pasajeros de estos vuelos de Binter disfrutarán de las ventajas diferenciales que ofrece la aerolínea canaria: el confort de sus aviones Embraer E195-E2 --el reactor de pasillo único más silencioso, limpio y eficiente de su clase, con una configuración que permite más espacio entre filas y la comodidad de no tener asiento de en medio--, a lo que se suma un servicio a bordo de alta gama, con amplias prestaciones para todos los pasajeros como un aperitivo gourmet de cortesía, y equipaje de mano siempre a bordo, entre otras.

Binter une desde 2019 el Aeropuerto de Zaragoza con Canarias y este año ha vuelto a ampliar sus vuelos entre ambas comunidades hasta llegar a los ocho enlaces semanales. La aerolínea vuela a Tenerife los lunes, jueves, viernes y domingos, mientras que con Gran Canaria las conexiones son los lunes, martes, miércoles y sábados.

Además, mantiene en esta ruta una de sus características diferenciales, que permite a sus pasajeros llegar por el mismo precio a cualquiera de las islas canarias al ofrecer gratis los vuelos en conexión, aprovechando los 220 trayectos interinsulares diarios que la aerolínea realiza en el Archipiélago.

Asimismo, pone a disposición de sus clientes productos como Discover, el 'stopover' de Binter, para visitar dos islas en un mismo viaje por un coste extra mínimo sobre la tarifa normal, o 'AirPass Explorer', que brinda la oportunidad de realizar varios saltos entre islas, asociados a un billete de ida y vuelta internacional o nacional.

Las personas que deseen aprovechar la promoción pueden adquirir los billetes a través de los distintos canales de venta de la compañía: 'binter.com', la app de Binter, el teléfono '922/928 32 77 00' y las agencias de viajes, donde podrán consultarse las condiciones y precios de los distintos destinos.