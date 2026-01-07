Este es el coche más vendido en Aragón por tercer año consecutivo
A pesar de los nuevos modelos, apenas hay variaciones en los puestos altos del ranking
Las preferencias de los compradores de coches nuevos en Aragón no han variado apenas en 2025, un año marcado por un crecimiento moderado de las ventas y la progresión de los eléctricos y las marcas chinas, que no paran de ganar adeptos. A pesar de esos cambios de fondo en las tendencias de consumo, no hay apenas variaciones en los primeros puestos de la clasificación de las marcas y modelos más vendidos, donde la variable del precio sigue siendo predominante.
La japonesa Toyota se ha convertido en líder de ventas en Aragón, con 1.436 unidades matriculadas, y desplaza a Dacia del primer puesto que ha ocupado los dos años anteriores. La marca rumana del grupo Renault se sitúa en segunda posición, con 1.293 vehículos, aunque se mantiene en cabeza de la tabla en las provincias de Huesca y Teruel. Le siguen de cerca la coreana Kia (1.140), la china MG (1.109) y Hyundai (1.091).
En cuanto a los modelos superventas, el oro vuelve a ser para el Dacia Sandero, con un total 657 unidades matriculadas en 2025, casi un centenar más (96) que el año anterior. Repite en lo más alto del podio autonómico por tercer año consecutivo. En 2022 fue el Fiat 500 el gran triunfador y en 2021 el Jeep Renegade.
En la posición de plata tampoco hay cambios y el MG ZS vuelve a ser el segundo de la tabla. Del modelo estrella de la marca china (otrora británica) se vendieron 627 unidades. El tercero de la lista es el Kia Sportage, del que se comercializaron 498 coches y también repite en este puesto.
- Estas son las horas en las que es más probable que nieve en Zaragoza
- Estas son las listas electorales completas de todos los partidos de Aragón para el 8F
- Esta es la céntrica avenida de Zaragoza que lleva 14 meses en obras... y está cerca de librarse de ellas
- Los usuarios del 'Utebero' y del 'Casetero' sacan los colores a sus servicios de autobús: 'Siempre llegan tarde
- Adiós a un icónico bar de Zaragoza: El Pato Rojo baja la persiana tras 50 años abierto
- Estas son las listas del PAR para las elecciones de Aragón del 8F
- Todas las novedades de la Cabalgata de Reyes en Zaragoza este año: horario, cambios en el recorrido y un espacio inclusivo sin ruido
- La Aemet activa el aviso naranja en el Pirineo por mínimas que podrían llegar a los diez grados bajo cero