Este es el coche más vendido en Aragón por tercer año consecutivo

Las preferencias de los compradores de coches nuevos en Aragón no han variado apenas en 2025, un año marcado por un crecimiento moderado de las ventas y la progresión de los eléctricos y las marcas chinas, que no paran de ganar adeptos. A pesar de esos cambios de fondo en las tendencias de consumo, no hay apenas variaciones en los primeros puestos de la clasificación de las marcas y modelos más vendidos, donde la variable del precio sigue siendo predominante.

La japonesa Toyota se ha convertido en líder de ventas en Aragón, con 1.436 unidades matriculadas, y desplaza a Dacia del primer puesto que ha ocupado los dos años anteriores. La marca rumana del grupo Renault se sitúa en segunda posición, con 1.293 vehículos, aunque se mantiene en cabeza de la tabla en las provincias de Huesca y Teruel. Le siguen de cerca la coreana Kia (1.140), la china MG (1.109) y Hyundai (1.091).

En cuanto a los modelos superventas, el oro vuelve a ser para el Dacia Sandero, con un total 657 unidades matriculadas en 2025, casi un centenar más (96) que el año anterior. Repite en lo más alto del podio autonómico por tercer año consecutivo. En 2022 fue el Fiat 500 el gran triunfador y en 2021 el Jeep Renegade.

En la posición de plata tampoco hay cambios y el MG ZS vuelve a ser el segundo de la tabla. Del modelo estrella de la marca china (otrora británica) se vendieron 627 unidades. El tercero de la lista es el Kia Sportage, del que se comercializaron 498 coches y también repite en este puesto.