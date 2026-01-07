Ya se pueden comprar billetes de Ouigo por menos de 33 euros para viajar desde Zaragoza: estas son las condiciones
Los viajes podrán realizarse entre el 12 de enero y el 25 de marzo de 2026
Ouigo ha lanzado este miércoles una promoción para vender 680.000 plazas, el 80% de sus billetes, a menos de 33 euros y a cualquiera de sus destinos en España, adelantándose así a la promoción anunciada también hoy por Renfe para vender billetes de AVE desde 15 euros pero a partir de mañana.
Los usuarios de Ouigo podrán adquirir billetes a precios fijos de 9, 15, 19, 25, 29 y 33 euros hasta el próximo miércoles, 14 de enero, tanto en la página web de Ouigo como en su app, según ha informado en un comunicado.
Los viajes podrán realizarse entre el 12 de enero y el 25 de marzo de 2026, en todas las rutas en las que opera la compañía (Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante, Murcia, Málaga, Sevilla, Córdoba, Valladolid, Segovia, Zaragoza, Tarragona, Cuenca, Albacete o Elche).
"Con esta promoción, Ouigo refuerza su apuesta con la accesibilidad en los desplazamientos en alta velocidad y busca atraer a nuevos viajeros para que descubran una alternativa de transporte económica, cómoda y sostenible durante los primeros meses del año, demostrando así una vez más su compromiso con la democratización del tren en España y con la desestacionalización", defiende la compañía.
