Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Samca autoabastecimientoPrevia Casademont ZaragozaReal ZaragozaLotería del NiñoConcierto heavySelección aragonesa cadete
instagramlinkedin

Ya se pueden comprar billetes de Ouigo por menos de 33 euros para viajar desde Zaragoza: estas son las condiciones

Los viajes podrán realizarse entre el 12 de enero y el 25 de marzo de 2026

Un tren Ouigo en el andén, en una imagen de archivo.

Un tren Ouigo en el andén, en una imagen de archivo. / Europa Press

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Zaragoza

Ouigo ha lanzado este miércoles una promoción para vender 680.000 plazas, el 80% de sus billetes, a menos de 33 euros y a cualquiera de sus destinos en España, adelantándose así a la promoción anunciada también hoy por Renfe para vender billetes de AVE desde 15 euros pero a partir de mañana.

Los usuarios de Ouigo podrán adquirir billetes a precios fijos de 9, 15, 19, 25, 29 y 33 euros hasta el próximo miércoles, 14 de enero, tanto en la página web de Ouigo como en su app, según ha informado en un comunicado.

Los viajes podrán realizarse entre el 12 de enero y el 25 de marzo de 2026, en todas las rutas en las que opera la compañía (Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante, Murcia, Málaga, Sevilla, Córdoba, Valladolid, Segovia, Zaragoza, Tarragona, Cuenca, Albacete o Elche).

Noticias relacionadas y más

"Con esta promoción, Ouigo refuerza su apuesta con la accesibilidad en los desplazamientos en alta velocidad y busca atraer a nuevos viajeros para que descubran una alternativa de transporte económica, cómoda y sostenible durante los primeros meses del año, demostrando así una vez más su compromiso con la democratización del tren en España y con la desestacionalización", defiende la compañía.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El primer premio del Niño deja 3,4 millones en Zaragoza, Benasque y Utrillas con el 6.703: 'Dar este premio es el mejor regalo
  2. Un fondo de inversión británico especializado en la almendra amplía su cartera en Aragón y ya cultiva el pistacho
  3. Estas son las listas electorales completas de todos los partidos de Aragón para el 8F
  4. Esta es la céntrica avenida de Zaragoza que lleva 14 meses en obras... y está cerca de librarse de ellas
  5. Los usuarios del 'Utebero' y del 'Casetero' sacan los colores a sus servicios de autobús: 'Siempre llegan tarde
  6. Adiós a un icónico bar de Zaragoza: El Pato Rojo baja la persiana tras 50 años abierto
  7. El 'triángulo de hielo' hace honor a su nombre: -12,6 ºC en un pueblo de Teruel
  8. Estas son las listas del PAR para las elecciones de Aragón del 8F

Binter ofrece vuelos entre Zaragoza y Canarias desde 90 euros para viajar entre marzo y junio

Binter ofrece vuelos entre Zaragoza y Canarias desde 90 euros para viajar entre marzo y junio

La locura de las rebajas llega a Zaragoza con descuentos agresivos desde el primer día: "He venido a dar una vuelta y ya he picado”

La locura de las rebajas llega a Zaragoza con descuentos agresivos desde el primer día: "He venido a dar una vuelta y ya he picado”

Este es el error más común que cometen los consumidores durante las rebajas

Este es el error más común que cometen los consumidores durante las rebajas

El partido del agitador 'Alvise' Pérez se presenta a las elecciones en Aragón: estos son sus líderes

El partido del agitador 'Alvise' Pérez se presenta a las elecciones en Aragón: estos son sus líderes

Llegan las obras a la avenida de Valencia de Zaragoza: "Es como una reforma en casa: mientras dura es un auténtico dolor de cabeza"

Llegan las obras a la avenida de Valencia de Zaragoza: "Es como una reforma en casa: mientras dura es un auténtico dolor de cabeza"

Las listas de espera repuntan en Aragón tras la huelga de médicos y las navidades: 5.540 pacientes esperan una operación desde hace más de seis meses

Las listas de espera repuntan en Aragón tras la huelga de médicos y las navidades: 5.540 pacientes esperan una operación desde hace más de seis meses

Las navidades concluyen con cerca de 21.900 urgencias atendidas en los hospitales de Aragón

Las navidades concluyen con cerca de 21.900 urgencias atendidas en los hospitales de Aragón

Ya se pueden comprar billetes de Ouigo por menos de 33 euros para viajar desde Zaragoza: estas son las condiciones

Ya se pueden comprar billetes de Ouigo por menos de 33 euros para viajar desde Zaragoza: estas son las condiciones
Tracking Pixel Contents