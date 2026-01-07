El frío polar desploma los termómetros en Aragón: estos son los pueblos donde se han rozado o superado los -10 grados

La borrasca Francis va a ser historia en las próximas horas. Un temporal de frío polar y nieve, aunque mucho menos de la esperada, que ha desplomado los termómetros en toda España. Aragón está sufriendo en primera persona las consecuencias de la primera borrasca de 2026 con las temperaturas cayendo hasta registros negativos en Zaragoza, Huesca y Teruel por segundo día consecutivo.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) había activado en las últimas horas la alerta amarilla y naranja en Zaragoza, Huesca y Teruel por frío. Mientras, el aviso era rojo en el famoso triángulo del frío entre Zaragoza, Guadalajara y Teruel. Los primeros registros publicados por la AEMET este miércoles por la mañana indican que en la comunidad se ha registrado varias de las temperaturas más frías de toda España. Vaqueira en Lérida ha registrado la temperatura más baja con -17,4 grados, superando a Sierra Nevada (-16,7) y Port Ainé (-16).

El Pirineo aragonés también ha vivido una madrugada gélida. Por ejemplo, en Astún-La Raca, los termómetros se han desplomado hasta los -15,5 grados justo a medianoche siendo el punto más frío de todo Aragón. Por detrás se queda Cerler-Cogulla con -12,7 a la misma hora. Por lo tanto, esta madrugada del miércoles ha sido más fría que la noche de Reyes cuando el pueblo más frío fue Bello en Teruel donde los termómetros cayeron hasta los -12,6 grados. El bronce del frío en Aragón se lo lleva Benasque que ha amanecido esta mañana con -10,2 grados.

Otros pueblos de la provincia de Huesca donde ha hecho mucho frío en las últimas horas son Sabiñánigo (-9,7), Jaca (-8,0), Barbastro (-8,0), Benabarre (-7,3) o la propia capital donde se han superado los -5 grados. Zaragoza, donde la sensación térmica ha sido mucho inferior por culpa de las fuertes rachas de viento, ha visto como los termómetros caían por fin por debajo de los 0 grados. Congelados se han quedado en Calatayud, donde se han rozado los -5,9 grados, o en Daroca con casi -8 grados (-7,6).

Los pueblos del triángulo del frío de Teruel también han registrado temperaturas muy por debajo de los 0 grados. Bello ha vuelto a vivir una jornada gélida con -9,3 grados por los -6,7 de Calamocha o los -8,4 de Fonfría. La segunda temperatura más baja de la provincia se ha registrado en la capital donde se han rozado los -9 grados.

Adiós a Francis, hola a Goretti

La AEMET ha alertado que la borrasca Francis ya es historia y las temperaturas en Aragón comenzarán a recuperarse a partir de este jueves. Sin embargo, va a llegar una nueva borrasca conocida como Goretti que dejará un fuerte temporal en Europa occidental. "En España, el impacto será menor, aunque generará temporal marítimo en el norte, con viento y lluvias", explica la institución.

La previsión de la Aemet es que las temperaturas máximas se recuperen en Zaragoza hasta alcanzar los 17 grados a principios de la próxima semana. Sin embargo, la lluvia hará acto de presencia en la capital aragonesa a partir del fin de semana con 80% de probabilidad de precipitación el domingo. En el Pirineo, las temperaturas seguirán siendo frías y los copos de nieve seguirán cayendo hasta el lunes por lo que se espera un fin de semana ideal para ir a esquiar. Mucho más tranquilo se prevé en Teruel con máximas de hasta 15 grados y mínimas siempre positivas.