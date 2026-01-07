Este es el error más común que cometen los consumidores durante las rebajas

El error más habitual que cometen los consumidores durante el periodo de rebajas es no preguntar por la política de devoluciones de los comercios. Hay otros, pero este destaca por encima del resto. Además, es importante realizar una reflexión previa sobre las necesidades reales. Acudir a las rebajas sin haber analizado qué tipo de producto se desea adquirir deriva, en más de una ocasión, en lamentaciones posteriores.

Miguel Ángel Ruiz, presidente de la Asociación Española de Consumidores (Asesco), ofrece algunas claves para afrontar esta tradicional etapa de compras con las máximas garantías. “El primer error que cometemos es no preguntar precisamente por la política de devoluciones. El consumidor tiene la creencia errónea de que cualquier cosa que compre puede devolverla pasados unos pocos días, o incluso horas después. Esto no es así”, explica.

Esta confusión puede provenir de las compras 'online'. “En este caso existe un periodo de desistimiento de 14 días naturales desde que el consumidor recibe el artículo. En el comercio tradicional, el presencial, las devoluciones solo son obligatorias si el establecimiento se autoimpone esa obligación o si existe algún defecto de fabricación”, informa.

Las principales causas de las devoluciones están provocadas por las compras por impulso. “Nos dejamos llevar por la publicidad. Este es otro error clave”, añade Ruiz.

El precio es lo único que debe disminuir durante las rebajas; la calidad no se toca. “El consumidor debe tener claro que las garantías de los productos tienen que ser las mismas que durante todo el año. Lo único que debe verse rebajado es el precio del artículo. Es decir, ni los derechos como consumidores ni la calidad del producto se deben alterar”. Como ejemplo concreto, señala que “si el comercio admite el pago con tarjeta de crédito durante todo el año, en este periodo también debe hacerlo”.

Asesco pide a los consumidores que sean estrictos. “Si se detecta algún incumplimiento, como un doble etiquetado de precios o la mezcla de artículos rebajados con otros que no lo están, algo que pueda crear confusión, debe denunciarse inmediatamente”.

En cuanto a las principales quejas entre los consumidores, sobre todo en estos primeros días, destacan los descuentos mínimos. ¿Qué significa esto? Que se anuncian rebajas de hasta el 80% en algunos establecimientos, “pero son artículos muy concretos” y apenas se encuentran. “Los descuentos más habituales rondan el 20%, lo que genera cierta insatisfacción”, dice.

Eso sí, Ruiz matiza que el 99% de los comerciantes cumplen con sus obligaciones y recuerda que quien engaña al consumidor también perjudica a su propio sector, ya que el ciudadano pierde la confianza.

Tres periodos de rebajas al año

La entrada en escena del 'viernes negro' supone que los consumidores han ampliado la época de descuentos a lo largo del año. Las rebajas de invierno que este miércoles comienzan son la primera parada. Por su parte, las rebajas de verano tomarán el relevo a mitad del año antes de que llegue un 'Black Friday' que hace tiempo dejó de ser novedad.

En Asesco no dudan a la hora de afirmar qué periodo de descuentos es el más esperado por los españoles: "A nivel interno, cuando preguntamos al consumidor cuál es su momento preferido, últimamente nos contestan siempre lo mismo, el 'Black Friday'. Creemos que es porque planifica mejor sus compras, conoce sus necesidades y, además, hoy en día tiene mayor impacto publicitario que las rebajas", indica Ruiz, quien termina reconociendo que "se ha instaurado un tercer periodo de rebajas en octubre y noviembre".