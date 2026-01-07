El Inaem destina 1,8 millones de euros a ayudas para autónomos en Aragón: así puedes conseguir la subvención
El programa tiene como objetivo apoyar el autoempleo, consolidar la actividad económica por cuenta propia y favorecer la continuidad de negocios
El Instituto Aragonés de Empleo (Inaem) ha abierto la convocatoria de ayudas 2026 para trabajadores autónomos, dotada con un presupuesto inicial de 1,8 millones de euros, según ha publicado este miércoles el Boletín Oficial de Aragón.
El programa tiene como objetivo apoyar el autoempleo, consolidar la actividad económica por cuenta propia y favorecer tanto la continuidad de negocios como la creación de empleo por cuenta ajena en la comunidad autónoma.
La convocatoria se articula en seis líneas de ayuda diferenciadas: la denominada Cuota Cero, que cubre las cuotas reducidas a la Seguridad Social durante los doce primeros meses de actividad; la subvención al establecimiento como trabajador autónomo, y la ayuda para el fomento del relevo generacional, destinada a facilitar la continuidad del negocio.
Además, incluye la subvención para favorecer la incorporación de trabajadores autónomos colaboradores al negocio familiar, la ayuda por la contratación de la primera persona trabajadora y la subvención financiera para reducir los intereses de préstamos destinados a inversiones y gastos de puesta en marcha.
Los plazos de solicitud varían según la línea: un mes desde el inicio de actividad para establecimiento, relevo generacional y autónomo colaborador; un mes tras completar los doce meses de cuota reducida para Cuota Cero; un mes desde el alta del trabajador para primera contratación, y seis meses desde la formalización del préstamo para la subvención financiera.
Las solicitudes deberán presentarse a través de la sede electrónica de la Comunidad Autónoma de Aragón mediante un procedimiento simplificado de concurrencia competitiva, que se resolverá por orden de presentación hasta agotar el crédito disponible, financiado con fondos propios del Gobierno de Aragón, el Fondo Social Europeo Plus y fondos estatales.
