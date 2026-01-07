Las listas de espera repuntan en Aragón tras la huelga de médicos y las navidades: 5.540 pacientes esperan una operación desde hace más de seis meses

Un mes que arrancó con una huelga de médicos, una epidemia de gripe adelantada y con una incidencia al alza y el definitivo estreno de las nuevas -y polémicas- urgencias de tarde en Zaragoza. Influenciada por estos condicionantes, el número de pacientes a la espera de una operación desde hace más de seis meses ha ascendido en diciembre hasta alcanzar los 5.540, un 1,89% más que en noviembre, cuando eran 5.437. Así lo ha explicado la directora del área de Atención Hospitalaria del Servicio Aragonés de Salud, Sara Guillén, que ha concretado que los paros obligaron a suspender 830 operaciones y casi la mitad de ellas (400) eran de pacientes que conformaban la lista de espera quirúrgica.

Con todo, las cifras con las que Aragón cierra la lista de espera de diciembre son muy inferiores a las del mismo mes de 2024, cuando había 7.526 usuarios a la espera de una intervención desde hacía más de 180 días. El descenso interanual ha sido así de un 26,4%. También se ha reducido el tiempo de espera, y la demora media se sitúa ahora en 132,26 días.

Si se atiende a los datos por provincias, ahora mismo hay en Zaragoza 4.853 pacientes a esperan de una operación desde hace más de seis meses (un 87,6% del total), mientras que en Huesca son 192 (3,5%) y, en Teruel, 495 (8,9%).