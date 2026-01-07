La locura de las rebajas llega a Zaragoza con descuentos agresivos desde el primer día: "He venido a dar una vuelta y ya he picado”

Zaragoza y el resto de Aragón han dado este miércoles 7 de enero el pistoletazo de salida a las rebajas de invierno, una de las citas comerciales más esperadas del año. Calles, centros comerciales y grandes superficies viven desde primera hora de la mañana un intenso trasiego de compradores, atraídos por descuentos que, en muchos establecimientos, alcanzan el 50% desde el primer día. Atrás queda ya el Día de Reyes y en el horizonte aguardan días de intenso trajín de compras y devoluciones.

Las rebajas entran en escena tras el periodo iniciado con el 'Black Friday' y seguido con la campaña de Navidad. Los descuentos empezaron hace días en comercios y webs, pero es este miércoles el momento en el que aparecen con fuerza los grandes centros comerciales. El sector prevé un presupuesto medio de casi 105 euros por persona, un máximo histórico, según el comparador financiero Banqmi.

A las 10:00 horas ha abierto sus puertas un referente comercial como El Corte Inglés. Centenares de personas esperaban pacientes a que el centro levantara sus persianas. El inicio ha sido tranquilo, sin excesivos agobios ni las carreras de antaño en busca de la prenda elegida ya con anterioridad. La patronal del textil y complementos Acotex, por su parte, prevé que las ventas aumenten entre un 4 % y un 5 % en comparación con la temporada de 2025.

“El primer día de rebajas de invierno esperamos mucha afluencia de gente, como durante los próximos días. Será de manera escalonada porque abrimos dos fines de semana consecutivos”, explica Isabel Paricio, directora de comunicación de El Corte Inglés en Aragón. Los pasillos del centro poco a poco van entrando en ebullición, como los primeros compradores con sus bolsas.

“Lo que más demanda la gente es ropa, sobre todo las prendas de abrigo y accesorios que protegen del frío, que estos días está siendo intenso. Mucha gente vendrá a abrigarse aquí con grandes descuentos”, añade.

A la tradicional búsqueda de gangas se suma en esta primera jornada un perfil muy habitual en el arranque de la campaña: el de quienes acuden a las tiendas para cambiar regalos de Navidad y Reyes, una circunstancia que incrementa el movimiento en mostradores y cajas y que se deja notar especialmente en el sector textil y del calzado.

Los primeros compradores no se han hecho esperar. Pedro, prácticamente con el tique en la mano, ha sido de los más madrugadores. “He venido a dar una vuelta y ya he picado”, apunta. “Ha sido una camisa, aunque no tenía muy claro qué iba a comprar”, añade. Sobre la comparación de precios, matiza que no suele comparar ni se fija mucho en los descuentos: “Me llevo lo que necesito”, termina antes de reconocer que ya ha superado el gasto medio de 105 euros que se prevé para estas rebajas en Aragón: “Me he gastado más”.

Los principales ejes comerciales de Zaragoza, así como las zonas comerciales de Huesca, Teruel, repiten una estampa conocida: bolsas en la mano, escaparates marcados en rojo y compradores que aprovechan el inicio de las promociones para renovar vestuario o adquirir artículos aplazados durante las fiestas.

Marilín también ha cumplido con las rebajas. Tenía claras sus necesidades a pesar de no haber desarrollado ningún estudio previo ni comparativas de precios: “Vengo a comprar jerséis y pantalones para mí y para el pequeño. Miro y si me gusta lo compro”, reconoce en la fila del mostrador de pago. “El mes pasado vine y ahora veo que las prendas están rebajadas”, confirma. Sobre el formato de compra, reconoce el encanto de acudir al establecimiento físico: “Si no aciertas en las compras 'online' tienes que andar devolviendo cosas. Yo compro mayormente en tienda. Tiene otro encanto porque lo ves y te lo pruebas”.

Desde el sector del comercio confían en una campaña positiva, apoyada en un mayor presupuesto medio destinado a las rebajas en Aragón. No obstante, el comportamiento del consumidor ha evolucionado. El comprador es ahora más prudente, compara precios y alterna la compra en tienda física con la ‘online’, en un contexto condicionado por la inflación y por el esfuerzo económico realizado durante las celebraciones navideñas.

Cambio de armario

María ha acudido a la tienda a echar un vistazo. Aún no ha adquirido nada, pero sabe qué necesita: “A ver si veo algo. Estoy mirando algún abrigo para cambiar un poco el armario".

"Acabo de entrar y es lo primero que miro”, apunta. A esta compradora le gusta comparar y se ha marcado un tope: “Tengo un presupuesto, sí. No quisiera gastar mucho porque venimos de los desembolsos de las navidades”. Ante la pregunta de qué le gustaría adquirir, reconoce que mira ropa, sábanas, toallas, etc. María no ha descubierto las compras 'online', también prefiere el cara a cara: “Mis hijas sí que me miran alguna cosa, pero yo prefiero ver las cosas”.

Otra clienta del centro comercial detalla que ha descubierto cosas interesantes. Ya había visto prendas que merecían la pena y ha acudido este miércoles para llevarse a casa un jersey que le gustaba: “A ver si está rebajado y me lo llevo”, dice antes de confirmar que compra bastante por internet y que no se ha marcado ningún presupuesto. Eso sí, a pesar de ser habitual del comercio 'online', acudir a una tienda no tiene precio: "Me gusta más porque te lo puedes probar y no estar pendiente de tenerlo que cambiar. Te atienden y no tiene nada que ver”.

Con las segundas rebajas previstas para las próximas semanas, la campaña se prolongará hasta bien entrado el invierno. De momento, Zaragoza y Aragón viven estos primeros días con la habitual mezcla de expectación, cambios de regalos y búsqueda de oportunidades, en una escena que marca, un año más, el inicio del calendario comercial.