De Mánchester a Castellón: este es el viral tiktoker de casi 800.000 seguidores que fue a ver el último partido de la SD Huesca

La pasión por el fútbol puede llegar a límite inconmensurables. Y ya si se le suma las locuras que uno puede hacer para volverse viral, da lugar a una combinación explosiva. Este es el peculiar caso de Frank Ilett, o más conocido como The United Strand, tiktoker futbolero inglés cuyo afán por el Manchester United, uno de los equipos con más prestigio de Inglaterra, le inspiró a hacer un reto: no cortarse el pelo hasta que los 'Red Devils' no ganen cinco partidos consecutivos. Algo que le está saliendo realmente mal por el terrible momento por el que pasa la entidad: ya va por el día 459.

Lo curioso es que este deporte le ha traído a España en un par de ocasiones, pero no a ver ni al Real Madrid, ni al Barcelona, sino a la SD Huesca. Fue el pasado 3 de enero, lejos del Alcoraz, el conjunto de Jon Pérez Bolo visitaba el SkyFi Castalia, fortín de CD Castellón, del cual salieron bastante escaldados en su primer partido del año (4-1).

El británico seguramente no se haya llevado la mejor imagen del cuadro oscense con este abultado resultado, aunque todo sea dicho, no puede presumir lo mismo de su club, que recientemente ha echado a su director técnico, Rubén Amorim, por la pobreza que atrae su juego y unos resultados insuficientes (tanto para la hinchada, como para la directiva) que les ha llevado a acabar en decimoquinta posición en la 24/25 y por ende a no jugar competición europea esta temporada.

¿Por qué a Castellón?

La realidad es muy distinta a lo que parece, ya que The United Strand no es aficionado del Huesca, sino que fue a apoyar al equipo local por segunda vez en unos meses. La primera fue en un partido de la temporada 24/25 contra el Albacete, juego de 4 de abril que terminó con un resultado de 2-2, a la que se suma esta última que afianzó al conjunto castellonense en la cuarta posición (34 puntos).

No se sabe la relación exacta del tiktoker británico con este equipo, lo que sí se sabe es que volverá a ver a los 'orelluts' en cualquier otro momento, así lo plasmó en una respuesta a la cuenta oficial de la institución en la sección de comentarios del vídeo del 4-1. "¡Muchos goles para disfrutar! ¡Volveré!", escribe el 'red devil'.

Quién sabe si volverá para un partido contra el Zaragoza en el Ibercaja Estadio, u otra vez contra el Huesca en El Alcoraz. Lo que estará más en duda es si volverá a ser visto por España con más o con menos pelo, una seña de identidad que le ha hecho llegar a los casi 800.000 seguidores en Instagram y a los 580.000 en TikTok.